Toyota відмовляється від популярного кросовера: названо причину

Кросовер Toyota Venza другого покоління не зміг досягти рівня популярності попередника. Модель поступається місцем новій Toyota Crown Signia.

Toyota зніме з виробництва кросовер Venza. Останні автомобілі цієї моделі зійдуть з конвеєра в середині 2024 року. Про це стало відомо виданню Automotive News.

Toyota Venza другого покоління не була настільки масовою, як модель першої генерації. Продажі кросовера падають останнім часом: якщо у 2021 році продали 62 тис. авто, то у 2022 — 33,7 тис., а за 10 місяців 2023 року — 25 тис.

Toyota Venza з'явилася у 2008 році Фото: Toyota

Утім, генеральний менеджер північноамериканського підрозділу Toyota Дейв Крайст заявив, що рівень продажів є задовільним. Причина відмови від моделі — нова Toyota Crown Signia.

Саме ця модель прийде на зміну Toyota Venza і вона краща за всіма основними параметрами. Toyota Crown Signia просторіша, розкішніша, багатше оснащена і економічніша.

Нагадаємо, що середньорозмірний п'ятимісний кросовер Toyota Venza випускали з 2008 року. Модель першого покоління (вона була побудована на платформі Camry) продавалася в Україні. Другу генерацію Venza презентували 2020 року.

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