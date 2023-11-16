Прискорена електрифікація: Volkswagen передасть 40 електромобілів Ватикану (фото)

Електромобілі Volkswagen ID.3, ID.4 та ID.5 передадуть Ватикану для скорочення викидів вуглекислого газу. До 2030 року країна має намір відмовитися від автомобілів із ДВЗ.

Volkswagen передав Ватикану два електромобілі ID.3 у рамках проєкту "Екологічна конверсія 2030". Загалом виробник поставить державі 40 електричних авто. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Метою проєкту "Екологічна конверсія 2030" є скорочення викидів вуглекислого газу. Для цього до 2030 року всі автомобілі будуть замінені на електромобілі.

"Ми раді підтримати Ватикан у цьому важливому проєкті", — сказав глава підрозділу фінансових послуг Volkswagen Крістіан Дальхейм.

Під час зустрічі з Папою Римським Франциском представники Volkswagen передали Ватикану два електромобілі ID.3 Pro Performance. При цьому виробник подарує й інші моделі, включно з ID.4 та ID.5.

Volkswagen також передасть Ватикану електромобілі ID.4 та ID.5 Фото: Volkswagen

Поставки наступних 38 електрокарів Ватикану почнуться на початку 2024 року. Подробиці цієї угоди не розкриваються.

Електромобілі Volkswagen уже є основним транспортом на грецькому острові Астіпалея. Представники бренду заявили, що цей експеримент виявився вдалим.

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