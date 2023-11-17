Названо найкращі кросовери з пробігом вартістю до 13 000 доларів (фото)
Експерти виділили 10 недорогих старих кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів.
Британські експерти назвали найкращі вживані кросовери. Усі ці моделі можна купити на вторинному ринку менш ніж за $13 000. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Серед уживаних кросоверів існує велика конкуренція. Підібрати необхідний автомобіль не так і просто, тому експерти вирішили спростити це завдання.
До рейтингу увійшли 10 кросоверів з пробігом, які багато в чому перевершують конкурентів. Експерти рекомендують звернути увагу на ці моделі.
Топ 10 найкращих вживаних кросоверів вартістю до $13 000:
10. Nissan Qashqai
Nissan Qashqai входить до сегмента сімейних кросоверів і здатний впоратися з багатьма повсякденними завданнями. Модель має практичний інтер'єр і низьку витрату палива.
Плюси:
- непогана шумоізоляція;
- низька витрата палива;
- багате оснащення.
Мінуси:
- низький рівень надійності;
- жорстка підвіска;
- поганий огляд ззаду.
9. Renault Kadjar
Стильний кросовер Renault Kadjar пропонує просторий інтер'єр і місткий багажник. Також ця модель оснащується відмінно збалансованими бензиновими двигунами.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- місткий багажник;
- тихі бензинові двигуни.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- погані гальма;
- жорстка підвіска.
8. Renault Captur
Renault Captur не тільки компактніший за Kadjar, а й доступніший. Ця модель вирізняється великим вибором двигунів і практичним інтер'єром.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- красивий інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- малопотужні двигуни;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
7. Suzuki Ignis
Suzuki Ignis пропонує більш приємну керованість порівняно з конкурентами, а також має високий рівень надійності. Крім цього компактний кросовер відрізняється багатим оснащенням.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- приємна керованість;
- високий рівень надійності.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- іноді поводиться непередбачувано на дорозі;
- незручна інформаційно-розважальна система.
6. Skoda Yeti
Skoda Yeti має незвичайний дизайн і здатний впоратися з бездоріжжям. Цей кросовер також має просторий інтер'єр і приємну керованість.
Плюси:
- приємна керованість;
- просторий інтер'єр;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- жорстка підвіска;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
5. Mazda CX-5
Mazda CX-5 вирізняється стильним дизайном і приємною керованістю. Ще однією перевагою моделі є просторий інтер'єр.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- приємна керованість;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- жорстка підвіска;
- нудний інтер'єр.
4. Dacia Duster
Попри бюджетний цінник, Dacia Duster має що запропонувати покупцям. Модель має місткий багажник і здатна впоратися з бездоріжжям.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- місткий багажник;
- версія з повним приводом здатна впоратися з бездоріжжям.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- дешеві матеріали в інтер'єрі;
- низький рівень безпеки.
3. Suzuki Vitara
Suzuki Vitara має приємну керованість і практичний інтер'єр. Ще однією перевагою кросовера є багате оснащення.
Плюси:
- приємна керованість;
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- високий рівень шкідливих викидів;
- дизельні двигуни занадто гучні;
- дешеві матеріали в інтер'єрі.
2. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson пропонує високий рівень практичності та просторий інтер'єр. Також це приємний у керуванні кросовер, який можна недорого купити на вторинному ринку.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- невисока вартість.
Мінуси:
- дешеві матеріали в інтер'єрі;
- жорстка підвіска;
- висока витрата палива.
1. Kia Sportage
Kia Sportage відрізняється просторим інтер'єром і високим рівнем практичності. Це відмінний сімейний автомобіль, який здатний впоратися з будь-яким завданням.
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- невисока вартість;
- приємна керованість.
Мінуси:
- дизельні двигуни занадто галасливі;
- жорстка підвіска;
- деякі комплектації не оснащені автоматичним екстреним гальмуванням.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі автомобілі Mercedes-Benz і спорткари Mercedes-AMG з пробігом.