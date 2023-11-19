Покинута легенда: у пустелі знайшли нічийний суперкар Lamborghini за $500 000 (фото)

Випущено тільки 657 Lamborghini Countach у версії 25th Anniversary. Суперкар оснащений 455-сильним V12 і здатний розвинути 295 км/год.

В ОАЕ виявили покинутий Lamborghini Countach. Легендарний суперкар стояв просто неба на звалищі в пустелі недалеко від Дубая. Його фото опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Шини автомобіля спущені

Суперкар Lamborghini Countach вкритий шаром піску і пилу, а його колеса спущені — це свідчить, що дороге авто довго простояло занедбаним. Утім, будь-яких пошкоджень на кузові та салоні не видно.

Причини, через які кинули авто, поки що невідомі. Утім, для Дубая подібні випадки — не рідкість: там є навіть цілі кладовища дорогих автомобілів.

Салон Lamborghini Countach непогано зберігся

Конкретно цей суперкар Lamborghini Countach належить до фінальної версії моделі 25th Anniversary — її було презентовано 1988 року до 25-річчя італійського бренду та випущено накладом у 657 екземплярів. Зараз такі авто коштують від $500 000.

Lamborghini Countach 25th Anniversary оснащений 5,2-літровим V12 потужністю 455 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

Суперкар покритий товстим шаром піску

До слова, такий самий Lamborghini Countach 25th Anniversary розбили у фільмі "Вовк з Волл-стріт", і зараз саме це авто виставлено на аукціон.

Також Фокус повідомляв, що в Києві знайшли рідкісний італійський спорткар 80-х.