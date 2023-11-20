Новий Volkswagen Passat B9 вийшов на ринок: подробиці та ціни (фото)

Volkswagen Passat нового покоління запропоновано виключно в кузові універсал. Він став більшим і просторішим всередині, а його комплектація істотно розширена.

Новий Volkswagen Passat B9 став на конвеєр на підприємства в Братиславі та надходить у продаж у Європі. Модель подорожчала — коштуватиме від 44 995 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Модель запропонована тільки в кузові універсал Фото: Volkswagen

Як відомо, Volkswagen Passat B9 буде доступний виключно в кузові універсал. Від седана відмовилися через низький попит, а на зміну йому прийшов електромобіль Volkswagen ID.7.

Універсал Volkswagen Passat 2024 підріс до 4,9 м завдовжки і став просторішим усередині. Об'єм його багажника збільшився до 690-1920 л.

На нижній панелі встановлено два дисплеї Фото: Volkswagen

У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий 12,9-дюймовий тачскрін. Комплектація Volkswagen Passat B9 розширена і охоплює діодні фари, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, навігацію, датчики дощу і світла, камеру і набір систем безпеки. Варіант R-Line за 53 470 євро додає 18-дюймові диски, матричні фари, безключовий доступ і спортивні крісла з масажем.

Зі старту на вибір запропонують два 150-сильних турбомотори — 1,5-літровий бензиновий і 2,0-літровий дизельний. Обидві версії оснащені 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями DSG.

Об'єм багажника становить 690-1920 л Фото: Volkswagen

Пізніше лінійку поповнять 2,0-літрові бензинові турбомотори на 204 і 265 к.с., 193-сильний дизель і гібриди, які можна підзарядити, потужністю 204 і 272 к.с.

До слова, нещодавно в продаж також надійшов побратим VW Passat B9 — Skoda Superb нового покоління.

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