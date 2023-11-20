Нова Toyota Camry 2024 отримала початкову бюджетну версію за $25 000 (фото)

Toyota Camry нового покоління в базовій версії оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном. Седан відрізняється від гібридної модифікації дизайном.

Нова Toyota Camry 2024 дебютувала на автошоу в Лос-Анджелесі в гібридному виконанні. Тепер же, кілька днів потому, дебютувала її початкова бензинова версія. Седан показали на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт Autohome.

2,0-літровий седан коштуватиме приблизно від $25 000 Фото: autohome.com.cn

Бензинова Toyota Camry 2024 буде відчутно дешевшою за гібрид — її стартова ціна становитиме в еквіваленті $25 000. Автомобіль оснащений 2,0-літровим двигуном потужністю 177 к. с. і безступінчатим варіатором.

Седан Toyota Camry в бензиновій модифікації дещо відрізняється за дизайном. Насамперед, його впізнають за зміненою решіткою радіатора та іншими колісними дисками меншого діаметру (16 дюймів).

Салон Toyota Camry 2024 також зазнав змін для китайської версії. У седана інші важіль КПП, передня панель і дисплей мультимедіа. Кнопки клімат-контролю відсутні — управління цією функцією відбувається через меню мультимедіа. Примітно, що базова комплектація охоплює люк і набір систем безпеки Toyota Safety Sense.

У салоні бензинової версії Camry спрощено передню панель Фото: autohome.com.cn

Не виключено, що нова Toyota Camry з бензиновим двигуном з'явиться і в Україні. Нагадаємо, що попереднє покоління моделі у нас доступне як у бензиновій, так і в гібридній версії.

До речі, на автошоу в Гуанчжоу концерн General Motors показав більш доступний аналог Toyota Camry за ціною Logan.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електричний седан від Nissan із запасом ходу 400 км.