Єдиний у своєму роді: для зіркового діджея створили ексклюзивний Rolls-Royce (фото)

Rolls-Royce Cullinan діджея Tiësto отримав карбонові обвіс і декор, а також величезні 24-дюймові колеса. Салон оздобили яскраво-помаранчевою шкірою.

Кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав ексклюзивну розкішну версію. Створили її за індивідуальним замовленням знаменитого нідерландського діджея Tiësto. Про це повідомляється на сторінці ательє Mansory в Instagram.

Rolls-Royce Cullinan отримав карбонові обвіс і капот Фото: Mansory

Саме ця німецька компанія виконала тюнінг Rolls-Royce Cullinan для Tiësto. Такий кросовер залишиться в одному-єдиному екземплярі.

Rolls-Royce Cullinan занижений і отримав виражений аеродинамічний обвіс із карбону. З вуглеволокна виконаний і капот, причому він прикрашений незвичним візерунком. На даху з'явився великий спойлер, а 24-дюймові багатоспицеві диски FS.23 "взули" в низькопрофільну гуму.

Салон оздоблений помаранчевою шкірою Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Cullinan оздоблений карбоном і яскраво-помаранчевою шкірою. У цьому немає нічого дивного, адже помаранчевий — національний колір Нідерландів.

На даху з'явився великий спойлер Фото: Mansory

Характеристики Rolls-Royce Cullinan не розкривають, як і ціну, але вона точно перевищує півмільйона доларів. Судячи з фото, авто Tiësto належить до 600-сильної версії Black Badge, здатної розігнатися до 100 км/год за 4,9 с. Утім, у Mansory за доплату можуть збільшити потужність до 686 к. с.

Втім, це далеко не найекстравагантніший тюнінг Rolls-Royce для зірки. Так, реперу Ліл Узі Верт розкішний кросовер переробили на пікап.

Також Фокус писав про 700-сильний спортивний варіант Rolls-Royce Cullinan.