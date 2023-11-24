Ексдизайнер Aston Martin показав швидкісний електричний позашляховик (відео)

Callum Skye — компактний електричний баггі з чотиримісним салоном. Він важить трохи більше тонни і здатний розігнатися до 100 км/год менш ніж за 4 секунди.

У Великій Британії презентовано новий Callum Skye. Компактний електричний позашляховик надійде у виробництво з весни 2024 року. Про це повідомляється на сайті компанії.

Авто розробив колишній дизайнер Aston Martin

Творцем електрокара є знаменитий британський стиліст Ян Каллум, який розробив дизайн Jaguar F-Type, Aston Martin DB7, DB9 і Vanquish. Утім, компактний чотиримісний позашляховик завдовжки 4 м виконаний у нетиповому для Каллума стилі.

Розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд

У Callum Skye висока віконна лінія, вигнутий дах і короткі світи кузова. Двері доповнені прозорими вставками. Крила у баггі мінімальні, а колеса "взуті" у позашляхову гуму.

В основі авто лежить просторова рама, а його маса становитиме лише 1150 кг. Callum Skye отримав два мотори і здатний розігнатися до 100 км/год за менш ніж 4 с. Акумуляторна батарея ємністю 42 кВт∙год забезпечує запас ходу у 275 км.

У 2024 році випустять першу партію з 50 Callum Skye. Електричний позашляховик коштуватиме близько 100 тис. фунтів стерлінгів ($125 000).

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