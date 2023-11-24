У США виявили покинутим раритетний спорткар 70-х вартістю понад $200 000 (відео)
Plymouth Superbird 1970 року — лімітована серійна версія гоночного авто з NASCAR. Спорткар оснащений величезним антикрилом і 7,2-літровим 390-сильним V8.
У США знайдено занедбаний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Рідкісний спорткар десятиліттями стояв у старому гаражі. Йому присвятили відео на YouТube-каналі Rocket Restaurations.
Plymouth Superbird виявили в Південній Кароліні. Авто з цим VIN-номером вважалося загубленим — про нього не чули щонайменше років 20 і думали, що його утилізували.
Спорткар укритий іржею, а в його передній частині видно вм'ятини від незначної ДТП. До того ж авто перефарбували з жовтого в синій колір. Салон купе непогано зберігся, а ось двигун Plymouth Superbird потребує ремонту.
Реставрація авто має сенс, адже зараз Plymouth Road Runner Superbird у хорошому стані коштують понад 200 000 доларів, а ціна деяких екземплярів перевищує мільйон доларів.
Річ у тім, що Plymouth Superbird 1970 року — рідкісна колекційна модель, випущена накладом у 1935 екземплярів. Це серійна версія гоночного авто з чемпіонату NASCAR із обтічним "носом" і величезним антикрилом.
Plymouth Superbird оснащували моторами потужністю від 375 до 425 к. с. Конкретно цей оснащений 7,2-літровим V8 на 390 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП.
Раніше Фокус розповідав про рідкісний колекційний Porsche 90-х із пробігом лише 10 км.
Також ми писали, що в пустелі знайшли покинутий суперкар Lamborghini за $500 000.