Битва 90-х: культові суперкари Ferrari та Bugatti порівняли в заїзді по прямій (відео)

Попри свій вік, Bugatti EB110 і Ferrari F40 залишаються дуже швидкими автомобілями. Ці суперкари здатні розвивати швидкість понад 300 км/год.

Блогери влаштували драг-рейсинг між суперкарами Ferrari F40 і Bugatti EB110. Ці моделі були одними з найшвидших серійних автомобілів свого часу. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Ferrari F40 є останньою моделлю, створеною за життя Енцо Феррарі. Цей суперкар випускався з 1987 до 1992 року і був приурочений до 40-річного ювілею італійського бренду. Він міг розвивати швидкість 323 км/год.

Bugatti EB110 випускали з 1991 до 1995 року, він був одним із найбільш технологічних суперкарів свого часу. На відміну від конкурентів ця модель оснащувалася системою повного приводу і турбонаддувом. Максимальна швидкість становила 342 км/год.

Ferrari F40 оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 478 к.с. і 577 Нм крутного моменту. Вага суперкара становить 1350 кг.

Під капотом Bugatti EB110 встановлено 3,5-літровий турбований двигун V12 потужністю 560 к.с. і 611 Нм крутного моменту. Цей суперкар важить 1690 кг.

У заїзді з місця Bugatti EB110 стартував краще, ніж Ferrari F40. Проте італійський суперкар зміг обігнати суперника прямо перед фінішем.

Потім Ferrari F40 порівняли з 400-сильним Dodge Viper R/T. У заїзді з місця американський суперкар сильно випередив свого італійського конкурента, але перегони з наскоку дали протилежний результат.

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