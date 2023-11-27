Прабатько всіх позашляховиків: бренд Jeep відзначає 80-річчя (фото)

Jeep став першим серійним позашляховиком у світі і веде свій родовід від військового Willys. Американська компанія з 1945 року випускає виключно позашляховики і кросовери.

Моделі підвищеної прохідності є найпопулярнішим автомобільним сегментом у наші дні. Засновником цього класу є Jeep, який відзначає 80-річчя. Фокус розповість історію американського бренду.

Jeep веде свій родовід від Willys Фото: Iconic Auctioneers

Попередником Jeep є знаменитий військовий Willys 1941 року. Повна назва моделі звучить як General Purpose Willys (GPW — "Джі-пі-ві"), і в американських військових вона згодом трансформувалася в прізвисько Jeep.

Перший цивільний Jeep CJ Фото: Wikipedia

Позашляховик прославився на фронтах Другої світової і у Willys вирішили створити цивільну його версію для фермерів. З цією метою 80 років тому, 1943 року, і зареєстрували бренд Jeep.

Jeep Station Wagon Фото: скріншот/YouTube

Виробництво дебютної моделі CJ (Civil Jeep — "Цивільний Джип") стартувало в 1945 році. Спочатку вона практично не відрізнялася від військового Willys, але поступово позашляховик стали допрацьовувати.

Jeep Jeepster 1948 року Фото: Motor Trend

Так, з часом, потужність двигуна зросла з 60 до 76 сил і з'явилася модель Station Wagon з металевим дахом і дверима. А 1948 року з'явилася друга модель — оригінальний кабріолет Jeepster, який пропонували тільки із заднім приводом.

Jeep Forward Control Фото: Wikipedia

У 1953 році Jeep викупила компанія Kaiser і нові власники взялися розширити його лінійку. З'явилися вдосконалений Jeep CJ-5 зі збільшеною колісною базою і безкапотна комерційна модель Jeep FC — прообраз УАЗ "Буханки".

Jeep Wagoneer 1963 року Фото: Jeep

А 1963 року з'явився предок сучасних преміальних позашляховиків — Jeep Wagoneer. Він поєднував рамну конструкцію і повний привід із м'якою підвіскою, дорогим оздобленням салону, кондиціонером, підсилювачем керма і автоматичною КПП.

Jeep Cherokee 1984 року Фото: jeep.co.uk

На вибір пропонувалися версії Wagoneer потужністю до 270 к. с. Незабаром у нього з'явилися побратими — укорочений Jeep Cherokee і пікап Gladiator.

З 1970 року Jeep став частиною концерну American Motors. Чотири роки потому побачив світ перший електромобіль Jeep. Позашляховик CJ-5 оснастили 30-сильним мотором, а його запас ходу становив 47 км. 352 таких авто випустили для пошти.

Jeep Wrangler 1987 року Фото: Jeep

У 80-х почалося оновлення лінійки Jeep. Спочатку в 1984 році представили новий Cherokee, який виявився дуже популярним. Два роки по тому "ветерана" CJ змінив новий Wrangler зі схожим дизайном, але сучасною начинкою.

Jeep Grand Cherokee 1992 року Фото: Jeep

У 1987 році Jeep перейшов під крило концерну Chrysler і практично відразу ж стартувала розробка наступника Wagoneer — Grand Cherokee. Позашляховик увібрав у себе всі новітні технології — електропривод сидінь з пам'яттю, пневмопідвіску, бортовий комп'ютер, безключовий доступ, ABS. На вибір пропонували мотори V6 і V8 потужністю до 245 к. с.

Jeep Compass Фото: Stellantis

У XXI столітті модельний ряд Jeep розширили компактні кросовери Compass і Renegade, були відроджені пікап Gladiator і флагманський розкішний Wagoneer.

Jeep Grand Cherokee 2023 року Фото: Stellantis

З 2021 року у складі Chrysler американський бренд увійшов до нового концерну Stellantis. У лінійці з'явилися економічні гібридні версії моделей, а нинішнього року запустили у виробництво й електромобіль Jeep Avenger. Водночас, залишаються в строю і класичні Jeep Wrangler і Grand Cherokee.

Електромобіль Jeep Avenger Фото: Stellantis

До слова, нещодавно бренд Jeep повернувся на український ринок і представив три моделі.

Також Фокус повідомляв, що 12-річний Jeep продали всього за три долари.