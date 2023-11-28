Американці назвали найкращі компактні авто з пробігом вартістю до $10 000 (фото)
Експерти виділили 10 недорогих компактних автомобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів.
Американські експерти назвали найкращі компактні автомобілі з пробігом. Вони виділили моделі, які можна купити на вторинному ринку дешевше ніж за 10 000 доларів. Рейтинг опублікували на сайті U.S. News.
Компактні автомобілі відмінно підходять для поїздок по місту завдяки своїм габаритам. Також цим моделям не потрібно багато місця для паркування.
Експерти виділили 10 компактних автомобілів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Усі ці моделі рекомендуються до купівлі.
Топ 10 найкращих компактних авто з пробігом вартість до $10 000:
10. Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze має комфортну підвіску та доступний із кількома двигунами на вибір. Також у цієї моделі досить якісний інтер'єр і високі показники надійності.
Плюси:
- низька витрата палива;
- якісний інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- АКПП працює нестабільно.
9. Scion tC
Scion tC підійде для водіїв, яким потрібне недороге, але стильне купе. Цей автомобіль також має багате оснащення і практичний інтер'єр.
Плюси:
- місткий багажник;
- практичний інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- велика витрата палива;
- низький рівень безпеки.
8. Mini Cooper
Mini Cooper пропонує стильний дизайн і азартну керованість. Крім цього хетчбек пропонується з потужними, але економними двигунами.
Плюси:
- низька витрата палива;
- якісний інтер'єр;
- потужні двигуни.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
7. Kia Soul
Kia Soul є дуже універсальним міським кросовером. Базові комплектації мають багате оснащення, а місця в інтер'єрі вистачить для всіх пасажирів.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- велика витрата палива.
6. Scion xB
Scion xB пропонує просторий інтер'єр і багате оснащення. Також ця модель має місткий багажник.
Плюси:
- місткий багажник;
- багате оснащення;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- велика витрата палива;
- занадто м'яка підвіска.
5. Kia Rio
Kia Rio вирізняється приємною керованістю та красивим інтер'єром. Модель у кузові хетчбек також має місткий багажник.
Плюси:
- багате оснащення;
- приємна керованість;
- гарний інтер'єр;
- місткий багажник.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр.
4. Honda Civic
Honda Civic комфортніша за багатьох своїх конкурентів. Крім цього модель має гарний інтер'єр і приємну керованість.
Плюси:
- приємна керованість;
- практичний інтер'єр;
- високий рівень безпеки;
- високий рівень надійності.
Мінуси:
- невеликий багажник.
3. Toyota Prius
Toyota Prius обходить багатьох конкурентів за економією палива. Також це надійний автомобіль із практичним інтер'єром.
Плюси:
- низька витрата палива;
- місткий багажник.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
2. Honda Fit/Jazz
Honda Fit є не тільки економним, а й дуже надійним автомобілем. Крім цього хетчбек пропонує місткий багажник.
Плюси:
- місткий багажник;
- низька витрата палива;
- приємна керованість.
Мінуси:
- жорстка підвіска.
1. Chevrolet Volt
Chevrolet Volt пропонує футуристичний інтер'єр і приємну керованість. Також модель має низьку витрату пального і здатна пересуватися виключно на електротязі.
Плюси:
- приємна керованість;
- гарний інтер'єр.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- місткий багажник.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі вживані кросовери, які можна купити менш ніж за $13 000.