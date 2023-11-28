Рідкісний суперкар Mercedes-Benz пішов з молотка за рекордну суму (фото)

Mercedes-Benz CLK GTR був створений для омологації в перегонах FIA GT1. Цей суперкар був одним із найдорожчих серійних автомобілів свого часу.

На аукціоні RM Sotheby's у Лас-Вегасі продали рідкісний родстер Mercedes-Benz CLK GTR 2002 року випуску. За лімітований суперкар виручили рекордні 10 235 000 доларів. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Проданий екземпляр є третім із шести коли-небудь випущених родстерів. Пробіг авто становить лише 170 кілометрів.

Mercedes-Benz CLK GTR є дорожньою версією суперкара, створеного для омологації в перегонах FIA GT1. Серійна модифікація має лише невелику кількість відмінностей від гоночного боліда.

Mercedes-Benz CLK GTR має обтічний кузов Фото: RM Sotheby's

Цей родстер вирізняється наявністю знімного верху і масивним заднім антикрилом. Дизайн моделі створено з акцентом на аеродинамічні властивості.

Ззаду встановлено масивне антикрило Фото: RM Sotheby's

Суперкар має чудовий стан і регулярно обслуговувався. Колишній власник ніколи не їздив на своєму авто.

Mercedes-Benz CLK GTR оснащений 6,0-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 612 к.с. і 775 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою секвентальною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,9 секунди. Максимальна швидкість становить близько 320 км/год.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні виставили суперкар Ford GTX1 2005 року випуску.