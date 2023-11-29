Фаворити свого класу: експерти назвали найкращі нові авто 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли шість автомобілів, на які експерти рекомендую звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

Американські експерти назвали найкращі нові автомобілі 2023 року. Вони визначили лідерів одразу в кількох класах. Рейтинг опублікували на сайті Edmunds.

Експерти поділилися результатами щорічної премії Edmunds Top Rated Awards. Нагороду отримують тільки найкращі у своїх класах автомобілі.

Цього року фіналістами конкурсу стали 18 автомобілів. Проте тільки шість моделей змогли здобути перемогу.

Найкращі нові автомобілі 2023 року:

Найкращий легковий автомобіль — Honda Civic

Honda Civic має приємну керованість Фото: Honda

Початкова вартість у США: 24 650 доларів

Середня витрата палива: 6,5 літра на 100 км

Рейтинг експертів: 8,1/10

Honda Civic є досить доступним міським автомобілем з приємною керованістю і багатим оснащенням. Також сильною стороною моделі є висока якість збірки та надійність.

Honda Civic пропонує практичний інтер'єр зі зручними органами управління. При цьому на вибір доступні кілька варіантів кузова і безліч комплектацій.

Плюси:

приємна керованість;

низька витрата палива;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

немає поперекової підтримки для передніх сидінь;

деякі функції безпеки працюють нестабільно.

Найкращий легковий електромобіль — Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV дешевший за багатьох конкурентів Фото: General Motors

Початкова вартість у США: 26 500 доларів

Запас ходу: 447 км

Рейтинг експертів: 8/10

Chevrolet Bolt EV перевершує своїх конкурентів завдяки низькій вартості та великому запасу ходу. Крім цього електромобіль пропонує просторий інтер'єр.

Chevrolet Bolt EV може стати відмінним повсякденним автомобілем, який може впоратися з багатьма завданнями. Також ця модель досить комфортна.

Плюси:

повільно дешевшає;

просторий інтер'єр;

відмінний круговий огляд.

Мінуси:

жорстка підвіска;

повільна зарядка;

невеликий багажник.

Найкращий кросовер — Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Hybrid пропонує низьку витрату палива Фото: Kia

Початкова вартість у США: 27 490 доларів

Середня витрата палива: 5,5 літра на 100 км

Рейтинг експертів: 8,4/10

Kia Sportage Hybrid підійде для водіїв, яким потрібен комфортний, але економний кросовер. Ця модель також є чудовим сімейним авто завдяки практичному інтер'єру.

Kia Sportage Hybrid у середньому витрачає менше ніж 6 літрів пального на 100 км. Також кросовер має місткий багажник.

Плюси:

практичний інтер'єр;

комфортна підвіска;

низька витрата палива;

місткий багажник.

Мінуси:

передній привід доступний тільки в базовій комплектації;

неприємна керованість.

Найкращий електрокросовер — Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 підтримує швидку зарядку Фото: Hyundai

Початкова вартість у США: 41 450 доларів

Запас ходу: 435 км

Рейтинг експертів: 8,3/10

Hyundai Ioniq 5 поєднує в собі практичність і незвичайний дизайн з елементами ретро-стилю. Це комфортний електромобіль із великим запасом ходу.

Також Hyundai Ioniq 5 має потужну двомоторну установку. Ще одним плюсом моделі є дуже швидка швидкість зарядки.

Плюси:

потужна силова установка;

комфортна підвіска;

практичний інтер'єр;

швидка зарядка.

Мінуси:

поганий задній огляд;

невеликі багажники.

Найкращий пікап — Ford F-150

Ford F-150 здатний впоратися майже з будь-яким завданням Фото: Ford

Початкова вартість у США: 41 530 доларів

Середня витрата палива: 10,2 літра на 100 км

Рейтинг експертів: 8,5/10

Коли мова заходить про "робочих конячок", Ford F-150 впевнено обходить своїх конкурентів. Цей пікап доступний у великій кількості комплектацій.

У Ford F-150 є безліч унікальних функцій, яких немає в інших пікапів. Також ця модель оснащена сучасними системами допомоги водієві.

Плюси:

безліч силових установок на вибір;

велика вантажопідйомність;

зручна інформаційно-розважальна система;

велика кількість опцій.

Мінуси:

не найпрактичніший інтер'єр;

гібридна силова установка працює шумно.

Найкращий електричний пікап — Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning має дуже великий запас ходу Фото: Ford

Початкова вартість у США: 46 974 долари

Запас ходу: 555 км

Рейтинг експертів: 8,4/10

Ford F-150 Lightning поєднує в собі переваги великих пікапів та електромобілів. Ця модель має великий запас ходу на одному заряді та містку вантажну платформу.

Завдяки зворотній зарядці Ford F-150 Lightning може стати незамінним помічником для багатьох робітників. Також це доволі швидкий пікап.

Плюси:

повний привід доступний у базовій комплектації;

комфортна підвіска;

великий запас ходу;

підтримка зворотного заряджання.

Мінуси:

запас ходу сильно знижується при буксируванні причепів;

неприємна керованість;

топові комплектації коштують занадто дорого.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі автомобілі BMW з пробігом.