Мініатюрний міський електромобіль Smart показали до прем'єри (фото)

Новий компактний електромобіль Smart назвуть #2. Він буде трохи більшим за модель Fortwo, а його запас ходу зросте до 300 км.

Компанія Smart змінила стратегію і почала випуск кросоверів, але від компактних міських авто вона не відмовляється. Уже триває розробка наступника Smart Fortwo. Його мають представити у 2026 році, а поки що на сайті Motor.es з'явилося перше його зображення.

Новий Smart перейменують на #2, щоб із новою фірмовою номенклатурою назв. Як відомо, перший кросовер Smart назвали #1.

Електромобіль стане наступником Smart Fortwo Фото: Smart

Концепція авто при цьому не зміниться. Як і Smart Fortwo, це буде мініатюрна двомісна модель для міста. Довжина Smart #2 зросте приблизно до 3,1 м, що дасть змогу збільшити його багажник.

Судячи з рендеру, новий Smart #2 збереже характерний однооб'ємний дизайн. Водночас, його передня частина буде виконана в дусі Smart #1.

В основі авто лежатиме повністю нова платформа. Природно, новий Smart #2 буде електромобілем, адже компанія відмовилася від двигунів внутрішнього згоряння в 2018 році.

Повідомляється, що запас ходу Smart #2 становитиме близько 300 км. Зарядити батарею на 80% у швидкому режимі можна буде за 30 хвилин. Електромобіль Smart коштуватиме близько 25 000 євро, а основним його конкурентом називають Fiat 500e.

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