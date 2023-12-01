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Продажі нових автомобілів в Україні зросли на 74%: популярні марки та моделі (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Freepik | У листопаді авторинок України зріс на 74%

Продажі автомобілів в Україні зростають, попри війну. З початку 2023 року українці придбали вже 55 тис. нових легкових машин.

Авторинок України у 2023 році продовжує відновлюватися і демонструє стрімке зростання. За листопад у нашій країні купили 5,4 тис. нових легкових автомобілів, що одразу на 74% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Водночас, порівняно з жовтнем продажі нових авто в Україні впали на 6%. За даними "Укравтопрому", це може бути зумовлено блокадою українсько-польського кордону і затримками з доставкою нових автомобілів.

Renault Duster залишається найпопулярнішою моделлю на ринку
Фото: Renault

Лідером українського авторинку залишається Toyota — у листопаді продано 854 цих авто, що на 22% більше, ніж минулого року. Друге місце посідає Skoda (517 авто, +90%), а третє — Volkswagen (476 шт., +266%).

Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2023 року:

  1. Toyota — 854 проданих авто.
  2. Skoda — 517.
  3. Volkswagen — 476.
  4. Renault — 383.
  5. Nissan — 309.
  6. BMW — 253.
  7. Mercedes-Benz — 222.
  8. Mazda — 189.
  9. Suzuki — 180.
  10. Citroen — 178.

Найпопулярніший автомобіль в Україні за листопад 2023 року — як і раніше Renault Duster: кросовер знайшов 355 покупців.

Загалом за 11 місяців 2023 року в Україні продали 55 тис. нових легкових автомобілів, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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