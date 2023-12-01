Продажі нових автомобілів в Україні зросли на 74%: популярні марки та моделі (фото)
Продажі автомобілів в Україні зростають, попри війну. З початку 2023 року українці придбали вже 55 тис. нових легкових машин.
Авторинок України у 2023 році продовжує відновлюватися і демонструє стрімке зростання. За листопад у нашій країні купили 5,4 тис. нових легкових автомобілів, що одразу на 74% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Водночас, порівняно з жовтнем продажі нових авто в Україні впали на 6%. За даними "Укравтопрому", це може бути зумовлено блокадою українсько-польського кордону і затримками з доставкою нових автомобілів.
Лідером українського авторинку залишається Toyota — у листопаді продано 854 цих авто, що на 22% більше, ніж минулого року. Друге місце посідає Skoda (517 авто, +90%), а третє — Volkswagen (476 шт., +266%).
Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2023 року:
- Toyota — 854 проданих авто.
- Skoda — 517.
- Volkswagen — 476.
- Renault — 383.
- Nissan — 309.
- BMW — 253.
- Mercedes-Benz — 222.
- Mazda — 189.
- Suzuki — 180.
- Citroen — 178.
Найпопулярніший автомобіль в Україні за листопад 2023 року — як і раніше Renault Duster: кросовер знайшов 355 покупців.
Загалом за 11 місяців 2023 року в Україні продали 55 тис. нових легкових автомобілів, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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