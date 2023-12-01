В Україні незабаром з'явиться найпотужніша вантажівка у світі (фото)

Сідельний тягач Sitrak C9H отримав 16,6-літровий турбодизель потужністю 800 сил. Китайська вантажівка відрізняється багатим оснащенням.

На український ринок вийде новий Sitrak C9H. Надпотужний сідельний тягач із Китаю з'явиться в нашій країні у 2024 році. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Новий Sitrak C9H — найпотужніший серійний сідельний тягач у світі. Вантажівку оснастили 16,6-літровим турбодизелем Weichai на 800 к. с. і 3750 Н∙м.

Сідельний тягач з'явиться в Україні у 2024 році

Таким чином, вантажівка Sitrak C9H на 50 к. с. потужніша за Volvol FH16, у якого вона відібрала титул найпотужнішого сідельного тягача. До слова, шведська модель вже є в Україні.

Сідельний тягач Sitrak оснащений 16-ступінчастою автоматичною КПП Sinotruk S-AMT16 і має колісну формулу 6Х4. Його мости побудовані за технологією MAN, а міжосьові і міжколісні диференціали забезпечені блокуваннями. Також передбачена пневмопідвіска на провідних осях.

Вантажівка отримала цифрову панель приладів і тачскрін

У кабіні Sitrak C9H плоска підлога і встановлені анатомічні регульовані крісла та широке спальне місце. Китайська вантажівка отримала цифрову панель приладів, сенсорний дисплей, багатофункціональне кермо, кондиціонер, електросклопідйомники і кнопку запуску двигуна.

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