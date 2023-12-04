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Кросовери та позашляховики: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Renault | Кросовер Renault Duster є лідером українського авторинку

Українці активно купують автомобілі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів авторинку — виключно кросовери та позашляховики.

За листопад 2023 року українці придбали 5,4 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них була кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

До десятки моделей-лідерів авторинку України потрапили тільки кросовери та позашляховики. На ці авто припало 34% усіх продажів у листопаді.

Електрокросовер Volkswagen ID.4 посів друге місце
Фото: Volkswagen

Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше кросовер Renault Duster: його обрали 355 покупців. Друге місце посідає електрокроссовер Volkswagen ID.4 (297 авто), а третє — Toyota RAV4 (252 шт.).

Замикають ТОП-5 Nissan Qashqai (204 авто) і рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (146 шт.). Примітно, що серед лідерів опинився і преміальний Mercedes-Benz GLE.

Найпопулярніші автомобілі в Україні за листопад 2023 року:

  1. Renault Duster — 355 проданих авто.
  2. Volkswagen ID.4 — 297 шт.
  3. Toyota RAV4 — 252 шт.
  4. Nissan Qashqai — 204 шт.
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт.
  6. Skoda Karoq — 140 шт.
  7. Mazda CX-5 — 128 шт.
  8. Skoda Kodiaq — 127 шт.
  9. Kia Sportage — 102 шт.
  10. Mercedes-Benz GLE — 102 шт.

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