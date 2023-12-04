Гість із 90-х: у Києві помічено рідкісне розкішне американське авто (фото)

Cadillac Fleetwood Brougham — флагманська модель американської марки в 90-х роках. Величезний 5,7-метровий седан був найбільшим легковим авто свого часу.

У Києві сфотографували Cadillac Fleetwood Brougham. Великий розкішний седан 90-х років є раритетом у нашій країні. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Cadillac Fleetwood Brougham відомий з 1957 року — ця модель була флагманом марки і завжди дивувала найсучаснішими технологіями. Уже перше покоління моделі отримало електропривод сидінь, круїз-контроль і кондиціонер.

Седан сягає 5,7 м у довжину Фото: Topcars UA

На фото потрапив останній Cadillac Fleetwood Brougham — такі седани випускали з 1993 по 1996 роки. Флагманський седан Cadillac досягав 5,7 м у довжину і був найбільшим легковим авто свого часу.

Звісно, салон Cadillac Fleetwood Brougham оздоблений шкірою і деревом. Його сидіння оснащені не тільки електроприводом, а й пам'яттю налаштувань і підігрівом. Також встановлювали клімат-контроль, магнітолу з CD-плеєром і люк у даху.

Задньопривідний седан Cadillac оснащували 5,7-літровими V8 на 185 і 260 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Більш потужний варіант здатний розігнатися до 100 км/год за 8,6 с і розвинути 228 км/год.

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