В Україні купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі листопада
За листопад в Україні придбали на 0,2% більше електромобілів, ніж за минулий місяць. Більшу частину з них склали імпортовані авто з пробігом.
За листопад 2023 року в Україні придбали 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Також минулого місяця українці частіше купували електромобілі. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
Загалом за листопад в Україні купили 6,2 тисячі нових і вживаних електромобілів. Це на 189,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 0,2% більше, ніж у жовтні 2023 року.
Легкові моделі становили 99,4% від продажів електромобілів за листопад. При цьому 59% склали імпортовані авто з пробігом. Така тенденція пов'язана з "нульовим" розмитненням для електричних моделей.
Загалом в Україні налічується 81 429 електрокарів. З них 79 257 авто становлять легкові моделі.
Найпопулярніші вживані електромобілі на внутрішньому ринку
На внутрішньому ринку продовжує лідирувати Nissan Leaf. За листопад в Україні купили 393 таких авто.
Друге місце за продажами посіла Tesla Model 3. Українці придбали 182 автомобілі цієї моделі.
На третьому місці розташувався Volkswagen e-Golf. За листопад в Україні купили 176 таких електрокарів.
Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:
- Nissan Leaf — 393 авто.
- Tesla Model 3 — 182 авто.
- Volkswagen e-Golf — 176 авто.
- Tesla Model S — 89 авто.
- Volkswagen ID.4 — 81 авто.
- Tesla Model Y — 72 авто.
- Renault ZOE — 69 авто.
- Audi e-tron — 59 авто.
- BMW i3 — 41 авто.
- Hyundai Kona — 39 авто.
- Chevrolet Bolt EV — 37 авто.
- Hyundai Ioniq — 34 авто.
- Tesla Model X — 32 авто.
- Renault Kangoo — 26 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 23 авто.
- Toyota bZ4x — 21 авто.
- Honda M-NV — 19 авто.
- Fiat 500e — 19 авто.
- Kia Soul EV — 18 авто.
- Mitsubishi I-Miev — 17 авто.
Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом
У цьому сегменті лідером знову виявився Nissal Leaf. Українці купили 537 автомобілів цієї моделі за минулий місяць.
На другому місці розташувалася Tesla Model 3. За листопад в Україні придбали 408 таких авто.
Третє місце за продажами посів Volkswahen e-Golf. За минулий місяць українці купили 403 авто цієї моделі.
Топ 20 найпопулярніших імпортованих електромобілів з пробігом:
- Nissan Leaf — 537 авто.
- Tesla Model 3 — 408 авто.
- Volkswagen e-Golf — 364 авто.
- Tesla Model Y — 304 авто.
- Audi e-tron — 222 авто.
- Volkswagen ID.4 — 206 авто.
- Tesla Model S — 186 авто.
- Renault ZOE — 165 авто.
- Hyundai Kona — 112 авто.
- Hyundai Ioniq — 101 авто.
- Chevrolet Bolt — 94 авто.
- Tesla Model X — 66 авто.
- Kia Soul — 61 авто.
- BMW i3 — 61 авто.
- Kia Niro — 50 авто.
- Jaguar I-Pace — 50 авто.
- Renault Kangoo — 36 авто.
- Toyota bZ4x — 34 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 34 авто.
- Volkswagen ID.6 — 29 авто.
Найпопулярніші нові електромобілі
Найпопулярнішим новим електромобілем в Україні залишається Volkswagen ID.4. За листопад в Україні купили 297 таких авто.
Друге місце за продажами посіла Toyota bZ4x. Українці придбали 67 автомобілів цієї моделі.
На третьому місці розташувалася Honda e:NS1. За листопад в Україні купили 50 таких електромобілів.
Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:
- Volkswagen ID.4 — 297 авто.
- Toyota bZ4x — 67 авто.
- Honda e:NS1 — 50 авто.
- BYD Song Plus — 49 авто.
- Volkswagen ID.6 — 48 авто.
- MG 4 — 28 авто.
- Honda e:NP1 — 27 авто.
- BYD Yuan Plus — 23 авто.
- Nissan Ariya — 18 авто.
- Audi Q4 e-tron — 17 авто.
- Volvo C40 — 13 авто.
- Audi Q8 e-tron — 12 авто.
- Zeekr 001 — 10 авто.
- Lexus RZ — 9 авто.
- BYD Seagull — 9 авто.
- BMW i4 — 9 авто.
- MG Marvel R — 8 авто.
- Mercedes-Benz EQE — 7 авто.
- BMW iX — 7 авто.
- Zeekr X — 6 авто.
Раніше Фокус писав, як змінюються ціни на автомобілі на вторинному ринку в Україні через роки.