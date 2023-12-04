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В Україні купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі листопада

Владислав Григорʼєв
Фото: Toyota | Toyota bZ4x стає популярнішою в Україні

За листопад в Україні придбали на 0,2% більше електромобілів, ніж за минулий місяць. Більшу частину з них склали імпортовані авто з пробігом.

За листопад 2023 року в Україні придбали 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Також минулого місяця українці частіше купували електромобілі. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Загалом за листопад в Україні купили 6,2 тисячі нових і вживаних електромобілів. Це на 189,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 0,2% більше, ніж у жовтні 2023 року.

Легкові моделі становили 99,4% від продажів електромобілів за листопад. При цьому 59% склали імпортовані авто з пробігом. Така тенденція пов'язана з "нульовим" розмитненням для електричних моделей.

Загалом в Україні налічується 81 429 електрокарів. З них 79 257 авто становлять легкові моделі.

Найпопулярніші вживані електромобілі на внутрішньому ринку

Nissan Leaf лідирує на внутрішньому ринку
Фото: Nissan

На внутрішньому ринку продовжує лідирувати Nissan Leaf. За листопад в Україні купили 393 таких авто.

Друге місце за продажами посіла Tesla Model 3. Українці придбали 182 автомобілі цієї моделі.

На третьому місці розташувався Volkswagen e-Golf. За листопад в Україні купили 176 таких електрокарів.

Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:

  1. Nissan Leaf — 393 авто.
  2. Tesla Model 3 — 182 авто.
  3. Volkswagen e-Golf — 176 авто.
  4. Tesla Model S — 89 авто.
  5. Volkswagen ID.4 — 81 авто.
  6. Tesla Model Y — 72 авто.
  7. Renault ZOE — 69 авто.
  8. Audi e-tron — 59 авто.
  9. BMW i3 — 41 авто.
  10. Hyundai Kona — 39 авто.
  11. Chevrolet Bolt EV — 37 авто.
  12. Hyundai Ioniq — 34 авто.
  13. Tesla Model X — 32 авто.
  14. Renault Kangoo — 26 авто.
  15. Mercedes-Benz B-Class — 23 авто.
  16. Toyota bZ4x — 21 авто.
  17. Honda M-NV — 19 авто.
  18. Fiat 500e — 19 авто.
  19. Kia Soul EV — 18 авто.
  20. Mitsubishi I-Miev — 17 авто.

Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом

Nissal Leaf часто імпортують в Україну з інших країн
Фото: Nissan

У цьому сегменті лідером знову виявився Nissal Leaf. Українці купили 537 автомобілів цієї моделі за минулий місяць.

На другому місці розташувалася Tesla Model 3. За листопад в Україні придбали 408 таких авто.

Третє місце за продажами посів Volkswahen e-Golf. За минулий місяць українці купили 403 авто цієї моделі.

Топ 20 найпопулярніших імпортованих електромобілів з пробігом:

  1. Nissan Leaf — 537 авто.
  2. Tesla Model 3 — 408 авто.
  3. Volkswagen e-Golf — 364 авто.
  4. Tesla Model Y — 304 авто.
  5. Audi e-tron — 222 авто.
  6. Volkswagen ID.4 — 206 авто.
  7. Tesla Model S — 186 авто.
  8. Renault ZOE — 165 авто.
  9. Hyundai Kona — 112 авто.
  10. Hyundai Ioniq — 101 авто.
  11. Chevrolet Bolt — 94 авто.
  12. Tesla Model X — 66 авто.
  13. Kia Soul — 61 авто.
  14. BMW i3 — 61 авто.
  15. Kia Niro — 50 авто.
  16. Jaguar I-Pace — 50 авто.
  17. Renault Kangoo — 36 авто.
  18. Toyota bZ4x — 34 авто.
  19. Mercedes-Benz B-Class — 34 авто.
  20. Volkswagen ID.6 — 29 авто.

Найпопулярніші нові електромобілі

Volkswagen ID.4 є беззмінним лідером на ринку нових електромобілів
Фото: Volkswagen

Найпопулярнішим новим електромобілем в Україні залишається Volkswagen ID.4. За листопад в Україні купили 297 таких авто.

Друге місце за продажами посіла Toyota bZ4x. Українці придбали 67 автомобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувалася Honda e:NS1. За листопад в Україні купили 50 таких електромобілів.

Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:

  1. Volkswagen ID.4 — 297 авто.
  2. Toyota bZ4x — 67 авто.
  3. Honda e:NS1 — 50 авто.
  4. BYD Song Plus — 49 авто.
  5. Volkswagen ID.6 — 48 авто.
  6. MG 4 — 28 авто.
  7. Honda e:NP1 — 27 авто.
  8. BYD Yuan Plus — 23 авто.
  9. Nissan Ariya — 18 авто.
  10. Audi Q4 e-tron — 17 авто.
  11. Volvo C40 — 13 авто.
  12. Audi Q8 e-tron — 12 авто.
  13. Zeekr 001 — 10 авто.
  14. Lexus RZ — 9 авто.
  15. BYD Seagull — 9 авто.
  16. BMW i4 — 9 авто.
  17. MG Marvel R — 8 авто.
  18. Mercedes-Benz EQE — 7 авто.
  19. BMW iX — 7 авто.
  20. Zeekr X — 6 авто.

Раніше Фокус писав, як змінюються ціни на автомобілі на вторинному ринку в Україні через роки.