В Україні купили рекордну кількість електромобілів: найпопулярніші моделі листопада

За листопад в Україні придбали на 0,2% більше електромобілів, ніж за минулий місяць. Більшу частину з них склали імпортовані авто з пробігом.

За листопад 2023 року в Україні придбали 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Також минулого місяця українці частіше купували електромобілі. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Загалом за листопад в Україні купили 6,2 тисячі нових і вживаних електромобілів. Це на 189,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 0,2% більше, ніж у жовтні 2023 року.

Легкові моделі становили 99,4% від продажів електромобілів за листопад. При цьому 59% склали імпортовані авто з пробігом. Така тенденція пов'язана з "нульовим" розмитненням для електричних моделей.

Загалом в Україні налічується 81 429 електрокарів. З них 79 257 авто становлять легкові моделі.

Найпопулярніші вживані електромобілі на внутрішньому ринку

Nissan Leaf лідирує на внутрішньому ринку Фото: Nissan

На внутрішньому ринку продовжує лідирувати Nissan Leaf. За листопад в Україні купили 393 таких авто.

Друге місце за продажами посіла Tesla Model 3. Українці придбали 182 автомобілі цієї моделі.

На третьому місці розташувався Volkswagen e-Golf. За листопад в Україні купили 176 таких електрокарів.

Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:

Nissan Leaf — 393 авто. Tesla Model 3 — 182 авто. Volkswagen e-Golf — 176 авто. Tesla Model S — 89 авто. Volkswagen ID.4 — 81 авто. Tesla Model Y — 72 авто. Renault ZOE — 69 авто. Audi e-tron — 59 авто. BMW i3 — 41 авто. Hyundai Kona — 39 авто. Chevrolet Bolt EV — 37 авто. Hyundai Ioniq — 34 авто. Tesla Model X — 32 авто. Renault Kangoo — 26 авто. Mercedes-Benz B-Class — 23 авто. Toyota bZ4x — 21 авто. Honda M-NV — 19 авто. Fiat 500e — 19 авто. Kia Soul EV — 18 авто. Mitsubishi I-Miev — 17 авто.

Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом

Nissal Leaf часто імпортують в Україну з інших країн Фото: Nissan

У цьому сегменті лідером знову виявився Nissal Leaf. Українці купили 537 автомобілів цієї моделі за минулий місяць.

На другому місці розташувалася Tesla Model 3. За листопад в Україні придбали 408 таких авто.

Третє місце за продажами посів Volkswahen e-Golf. За минулий місяць українці купили 403 авто цієї моделі.

Топ 20 найпопулярніших імпортованих електромобілів з пробігом:

Nissan Leaf — 537 авто. Tesla Model 3 — 408 авто. Volkswagen e-Golf — 364 авто. Tesla Model Y — 304 авто. Audi e-tron — 222 авто. Volkswagen ID.4 — 206 авто. Tesla Model S — 186 авто. Renault ZOE — 165 авто. Hyundai Kona — 112 авто. Hyundai Ioniq — 101 авто. Chevrolet Bolt — 94 авто. Tesla Model X — 66 авто. Kia Soul — 61 авто. BMW i3 — 61 авто. Kia Niro — 50 авто. Jaguar I-Pace — 50 авто. Renault Kangoo — 36 авто. Toyota bZ4x — 34 авто. Mercedes-Benz B-Class — 34 авто. Volkswagen ID.6 — 29 авто.

Найпопулярніші нові електромобілі

Volkswagen ID.4 є беззмінним лідером на ринку нових електромобілів Фото: Volkswagen

Найпопулярнішим новим електромобілем в Україні залишається Volkswagen ID.4. За листопад в Україні купили 297 таких авто.

Друге місце за продажами посіла Toyota bZ4x. Українці придбали 67 автомобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувалася Honda e:NS1. За листопад в Україні купили 50 таких електромобілів.

Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:

Volkswagen ID.4 — 297 авто. Toyota bZ4x — 67 авто. Honda e:NS1 — 50 авто. BYD Song Plus — 49 авто. Volkswagen ID.6 — 48 авто. MG 4 — 28 авто. Honda e:NP1 — 27 авто. BYD Yuan Plus — 23 авто. Nissan Ariya — 18 авто. Audi Q4 e-tron — 17 авто. Volvo C40 — 13 авто. Audi Q8 e-tron — 12 авто. Zeekr 001 — 10 авто. Lexus RZ — 9 авто. BYD Seagull — 9 авто. BMW i4 — 9 авто. MG Marvel R — 8 авто. Mercedes-Benz EQE — 7 авто. BMW iX — 7 авто. Zeekr X — 6 авто.

Раніше Фокус писав, як змінюються ціни на автомобілі на вторинному ринку в Україні через роки.