Швидко втрачають у ціні: британці назвали найнеліквідніші електромобілі (фото)

До рейтингу увійшли 10 електромобілів, які важко вигідно перепродати на вторинному ринку. Ці моделі втрачають більшу частину своєї вартості вже через три роки.

При виборі нового автомобіля важливим параметром є його ліквідність. Британські експерти назвали 10 електромобілів, які найшвидше втрачають у ціні за три роки. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Деякі електрокари дуже повільно дешевшають на вторинному ринку, зберігаючи свою цінність якомога довше. Проте є безліч моделей, які важко назвати хорошою інвестицією.

Експерти дослідили дані про залишкову вартість електромобілів, які втрачають найбільший відсоток своєї первісної вартості за перші три роки володіння. Рейтинг демонструє, на що можуть нараховувати власники цих авто приблизно після 60 000 км пробігу.

Топ 10 найнеліквідніших сучасних електромобілів:

10. Citroen e-C4 E-Series 50kWh

Citroen e-C4 пропонує стильний дизайн Фото: Stellantis

Вартість нового авто: 45 853 долари

45 853 долари Середня вартість авто під час перепродажу: 16 771 долар

16 771 долар Збережена вартість: 36,5%

Електрокросовер Citroen e-C4 пропонує комфортну підвіску, стильний дизайн і багате оснащення. Модель має конкурентоспроможну ціну, але далеко не найкращу ліквідність.

Citroen e-C4 дешевшає значно швидше за своїх конкурентів. Через три роки після купівлі це авто зберігає тільки 36,5% своєї вартості.

9. Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic S

Jaguar I-Pace має комфортну підвіску Фото: Jaguar

Вартість нового авто: 88 427 доларів

88 427 доларів Середня вартість авто під час перепродажу: 29 499 доларів

29 499 доларів Збережена вартість: 36,2%

Електрокросовер Jaguar I-Pace став першою повністю електричною моделлю бренду. Цей автомобіль має приємну керованість і комфортну підвіску.

Jaguar I-Pace на вторинному ринку коштує набагато дешевше за нові авто. Фактично, за ціну нового електромобіля можна купити кілька вживаних екземплярів.

8. Peugeot e-2008 Active

Peugeot e-2008 має великий запас ходу Фото: Peugeot

Вартість нового авто: 46 112 доларів

46 112 доларів Середня вартість авто під час перепродажу: 16 392 долари

16 392 долари Збережена вартість: 35,5%

Peugeot e-2008 може стати чудовим вибором для тих, кому потрібен компактний і стильний електрокросовер. Крім цього автомобіль має великий запас ходу.

Головним недоліком моделі є її вартість під час перепродажу. За три роки електрокросовер втрачає майже 65% вартості.

7. Opel Mokka Electric GS 50kWh

Opel Mokka Electric вирізняється багатим оснащенням Фото: Stellantis

Вартість нового авто: 49 251 долар

49 251 долар Середня вартість авто під час перепродажу: 17 118 доларів

17 118 доларів Збережена вартість: 34,8%

Електрокросовер Opel Mokka Electric вирізняється багатим оснащенням і стильним дизайном. Також ця модель має великий запас ходу.

Opel Mokka Electric дешевшає швидше за своїх конкурентів. Навіть через рік експлуатації цей електрокросовер втрачає більшу частину своєї вартості.

6. Fiat 500e 24kWh 3dr

Fiat 500e доступніший за своїх конкурентів Фото: Stellantis

Вартість нового авто: 35 620 доларів

35 620 доларів Середня вартість авто під час перепродажу: 11 939 доларів

11 939 доларів Збережена вартість: 33,5%

Fiat 500e доступніший за багатьох своїх конкурентів, а також пропонує стильний дизайн у ретро-стилі. Це досить швидка модель з відточеною керованістю.

Головним недоліком Fiat 500e є його ліквідність. Автомобіль втрачає понад 65% вартості всього за три роки.

5. Mazda MX-30 Exclusive Line 35.5kWh

Mazda MX-30 пропонує приємну керованість Фото: Mazda

Вартість нового авто: 44 406 доларів

44 406 доларів Середня вартість авто під час перепродажу: 13 928 доларів

13 928 доларів Збережена вартість: 33,2%

Mazda MX-30 є першою електричною моделлю бренду. Цей електрокросовер пропонує стильний дизайн і приємну керованість.

Ліквідність не є сильною стороною Mazda MX-30. За три роки модель зберігає тільки 33,2% своєї первісної вартості.

4. Nissan Leaf Acenta 39kWh

Nissan Leaf другого покоління багато в чому перевершує попередника Фото: Nissan

Вартість нового авто: 36 630 доларів

36 630 доларів Середня вартість авто під час перепродажу: 12 033 долари

12 033 долари Збережена вартість: 32,8%

Nissan Leaf довгі роки залишався найпопулярнішим електромобілем у світі. Модель другого покоління стала значно кращою, зберігши головні переваги попередника.

Експерти з'ясували, що найбільше в ціні втрачає Nissan Leaf з невеликою акумуляторною батареєю. Топові версії моделі довше зберігають свою цінність.

3. Mini Cooper S Electric Convertible 33kWh

Mini Cooper S Electric Convertible вирізняється стильним дизайном Фото: MINI

Вартість нового авто: 66 325 долара

66 325 долара Середня вартість авто під час перепродажу: 21 665 доларів

21 665 доларів Збережена вартість: 32,7%

Кабріолет Mini Cooper S Electric вирізняється стильним дизайном і відточеною керованістю. Проте ця модель має невеликий запас ходу і високу вартість.

Уживані Mini Cooper S Electric значно дешевші за нові авто. При цьому ситуацію не покращує навіть обмежений тираж моделі.

2. Opel Corsa Electric Design 50kWh

Opel Corsa Electric має великий запас ходу Фото: Stellantis

Вартість нового авто: 40 989 доларів

40 989 доларів Середня вартість авто під час перепродажу: 12 538 доларів

12 538 доларів Збережена вартість: 30,6%

Opel Corsa Electric дешевше багатьох конкурентів, а також має великий запас ходу. Крім цього модель оснащена потужним електромотором.

Ліквідність Opel Corsa Electric викликає безліч запитань. Електромобіль втрачає майже 70% вартості за перші три роки експлуатації.

1. Renault Zoe Iconic R135 Boost Charge

Renault Zoe є найбільш неліквідним електромобілем у Британії Фото: Renault

Вартість нового авто: 40 420 доларів

40 420 доларів Середня вартість авто під час перепродажу: 12 002 долари

12 002 долари Збережена вартість: 29,7%

Renault Zoe є єдиним електромобілем, який зберігає менше ніж 30% від початкової вартості через три роки експлуатації. Крім цього модель має тісний інтер'єр.

Варто зазначити, що у Renault Zoe є і кілька плюсів. Серед них великий запас ходу в топових версіях і багате оснащення.

Раніше Фокус повідомляв, як змінюються ціни на автомобілі на вторинному ринку в Україні через роки.