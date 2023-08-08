Які автомобілі найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації (фото)

Експерти визначили найліквідніші автомобілі сучасності. У рейтингу переважають японські моделі, але на першому місці опинився німецький спорткар.

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Нерідко при виборі авто покупці звертають увагу на її ліквідність. Певні моделі добре зберігають вартість під час перепродажу навіть після 5 років експлуатації. Найліквідніші авто назвали на сайті CarEdge.

Бюджетний Kia Rio добре тримає ціну Фото: Kia

У рамках дослідження було порівняно ціни нових і 5-річних авто на ринку. У ТОП-20 найбільш ліквідних авто найбільше японських моделей. Серед брендів лідирують Toyota і Chevrolet, але найменше втрачають у ціні спорткар Porsche 911 і бюджетний Kia Rio — лише 15% за 5 років.

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Найліквідніші автомобілі сучасності:

Porsche 911 — втрата 15% вартості (ціна знизилася з $210 554 до $178 971). Kia Rio — втрата 15,2% вартості (ціна знизилася з $23 105 до $19 595). Honda Civic — втрата 16% вартості (ціна знизилася з $28 992 до $24 353). GMC Canyon — втрата 16,5% вартості (ціна знизилася з $45 975 до $38 412). Chevrolet Camaro — втрата 16,5% вартості (ціна знизилася з $48 225 до $40 253). Volkswagen Jetta — втрата 16,7% вартості (ціна знизилася з $26 752 до $22 274). Toyota Prius — втрата 17,1% вартості (ціна знизилася з $32 992 до $27 350). Ford F-250 — втрата 17,2% вартості (ціна знизилася з $75 411 до $62 448). Honda CR-V — втрата 17,7% вартості (ціна знизилася з $39 960 до $32 907). Chevrolet Colorado — втрата 17,7% вартості (ціна знизилася з $44 708 до $36 777). Chevrolet Corvette — втрата 18% вартості (ціна знизилася з $103 298 до $84 704). Subaru XV/Crosstrek — втрата 18% вартості (ціна знизилася з $33 660 до $27 601). Subaru Impreza — втрата 19% вартості (ціна знизилася з $26 775 до $21 668). Ford F-350 — втрата 19,2% вартості (ціна знизилася з $83 445 до $67 449). Mazda MX-5 — втрата 19,4% вартості (ціна знизилася з $34 668 до $27 976). Toyota 4Runner — втрата 19,4% вартості (ціна знизилася з $55 260 до $44 562). Chevrolet Express — втрата 19,6% вартості (ціна знизилася з $48 772 до $39 218). Ram ProMaster/Fiat Ducato/Citroen Jumper — втрата 20,6% вартості (ціна знизилася з $49 662 до $39 456). Toyota Highlander — втрата 20,6% вартості (ціна знизилася з $45 959 до $36 496). Toyota RAV4 — втрата 21% вартості (ціна знизилася з $35 135 до $27 757).

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