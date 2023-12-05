Раритет за півмільйона: у США виявлено покинутим культовий спорткар 70-х (відео)

Випущено лише 1784 Plymouth Barracuda 1970 року з 7,2-літровим 390-сильним мотором. Саме цей автомобіль є найпершим у серії.

У США виявили унікальний Plymouth Barracuda 1970 року. Знаменитий американський спорткар десятиліттями стояв покинутим. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Rocket Restaurations.

Спорткар оснащений 7,2-літровим 390-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Barracuda третього покоління (1970-1974 років) — одна з найбільш культових спортивних моделей зі США. Зараз вона цінується колекціонерами, причому в особливій пошані — рідкісні заряджені версії.

Саме до таких модифікацій належить і цей Plymouth Barracuda у виконанні 440 Six Pack. У 1970 році випущено лише 1784 таких авто.

Plymouth Barracuda третього покоління дуже цінується колекціонерами Фото: Mecum

Plymouth Barracuda 440 Six Pack оснащений величезним 7,2-літровим V8 потужністю 390 к. с. Новим він був здатний розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути понад 200 км/год.

Конкретно цей автомобіль набагато цінніший, адже це четвертий випущений Plymouth Barracuda 1970 року і перший — із 7,2-літровим мотором. Він не надійшов до автосалону на продаж, адже був тестовим авто.

Подальша доля Plymouth Barracuda невідома, але по авто видно, що воно тривалий час простояло занедбаним. Спорткар проржавів, а в салоні відсутнє оздоблення, проте його реставрація має сенс, адже за приблизними оцінками його вартість становить близько $500 000.

До слова, нещодавно виявили ще один раритетний Plymouth із 7,2-літровим мотором — унікальний спорткар Superbird за $200 000.

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