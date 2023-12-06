Спортивна маршрутка: Mercedes V-Class отримав оригінальну потужну версію (фото)

У Німеччині виконали тюнінг Mercedes V-Class. Мінівен став яскравішим на вигляд, а потужність його турбодизеля істотно збільшили.

У Mercedes-Benz V-Class з'явилася яскрава спортивна версія. Мінівен допрацювали спільно тюнінг-ательє Manhart Performance і TopCar Design. Про автомобіль розповіли на його офіційному сайті.

Мінівен отримав обвіс і 20-дюймові диски Фото: Manhart

Manhart V 350 (саме так назвали проект) постаралися зробити виразнішим на вигляд. У мінівена нові капот і решітка радіатора, а в передньому бампері збільшений повітрозабірник.

Крім того, з'явилися аеродинамічний обвіс, спойлер на даху і 20-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільною гумою. Кліренс занижений на 25 мм, а ззаду визирають чотири вихлопні труби.

Для доопрацювання обрали дорогу версію моделі Фото: Manhart

Оскільки для доопрацювання обрали дорогий і багато оснащений варіант Mercedes V-Class, то салон не допрацювали. В оздобленні використані шкіра та алюміній, передбачені тачскрін і потужна акустика.

Салон Mercedes V-Class оздоблений шкірою Фото: Manhart

Водночас тюнінг Mercedes V-Class від Manhart торкнувся двигуна. Завдяки новому блоку управління потужність 2,1-літрового турбодизеля збільшили з 204 до 280 к. с., а максимальний крутильний момент — з 480 до 585 Н∙м.

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