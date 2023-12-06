На ринок виходить недорогий конкурент Skoda Fabia від Suzuki (фото)

Новий Suzuki Swift змінився зовні та отримав набір сучасних систем безпеки. Хетчбек буде доступний у бензинових і гібридних модифікаціях.

Новий Suzuki Swift надійшов у виробництво і виходить на ринок. Компактний хетчбек В-класу показали на автошоу в Токіо в передсерійному виконанні, а тепер стали відомі подробиці серійної версії моделі. Їх опублікували на офіційному сайті Suzuki.

Suzuki Swift шостого покоління зовні не відрізняється від передсерійного прототипу. У нього восьмикутна решітка радіатора і вузькі діодні фари, а боковини прикрашені виштамповками. Ручки задніх дверей більше не заховані в стійках даху. Габарити залишилися на рівні попередника.

Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях Фото: Suzuki

Розміри Suzuki Swift 2024:

довжина — 3860 мм;

ширина — 1695 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 2450 мм.

Компонування салону Suzuki Swift знайоме за моделлю минулого покоління. Хетчбек отримав нові прилади (вони більше не розташовані в "колодязях"), а також великий 9-дюймовий тачскрін.

У салоні з'явився 9-дюймовий тачскрін Фото: Suzuki

Крім того, посилено шумоізоляцію і встановлено електронне стоянкове гальмо. У переліку опцій тепер є камери кругового огляду, поліпшена система попередження зіткнень, технології розпізнавання дорожніх знаків і контролю втоми водія.

Suzuki Swift 2024 оснащений новим 1,2-літровим трициліндровим двигуном потужністю 82 к. с. За доплату його можна доповнити 12-вольтною "м'якою" гібридною установкою на 3,1 к. с.

У Європі новий Suzuki Swift з'явиться навесні Фото: Suzuki

Новий Suzuki Swift запропоновано з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором, також доступний і повний привід. Пізніше лінійку розширять повноцінний гібрид і заряджений Suzuki Swift Sport.

В Японії продажі Suzuki Swift стартують уже цього місяця за ціною, еквівалентною 11 700 — 15 800 доларам. У Європі модель з'явиться навесні 2024 року і кине виклик Skoda Fabia і Peugeot 208.

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