Lamborghini представили ексклюзивний суперкар: на його фарбування пішло 435 годин (фото)

Lamborghini Revuelto Opera Unica створено на замовлення неназваного клієнта. Унікальний гібридний 1015-сильний суперкар став одним із найскладніших проєктів студії дизайну бренду.

Суперкар Lamborghini Revuelto отримав ексклюзивну версію Opera Unica. Вона відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті Motor1.

Lamborghini Revuelto Opera Unica представили на виставці Art Basel Miami Beach 2023. На фарбування кузова суперкара знадобилося 435 годин, що еквівалентно 18 дням. Ще 220 годин пішло на виготовлення інтер'єру.

Суперкар пофарбували в кольори Viola Pasifae and Nero Helene. Зовнішній вигляд доповнюють смуги червоного, синього та інших відтінків.

На кузові присутня безліч контрастних смуг Фото: Lamborghini

В інтер'єрі використовується оздоблення зі шкіри чорного і фіолетового кольорів (Nero Ade і Viola Acutus). Усередині також є контрастні смуги яскравих відтінків. Крім цього можна знайти логотипи, присвячені 60-річному ювілею бренду.

Інтер'єр виконаний зі шкіри кольорів Nero Ade і Viola Acutus Фото: Lamborghini

"Ми хотіли створити щось художнє, використовуючи пензлі та поєднання кольорів, як якби Revuelto був полотном", — сказав директор з дизайну Lamborghini Мітя Боркерт.

Lamborghini Revuelto оснащений гібридною установкою з 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1015 к.с. і 807 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою секвентальною коробкою передач із двома зчепленнями.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,5 секунди. Максимальна швидкість становить 350 км/год.

Унікальний Lamborghini Revuelto Opera Unica створено в єдиному екземплярі. Вартість такого суперкара становить понад 1 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлений кросовер Lamborghini Urus 2025 модельного року помітили під час тестів.