Новий флагман і конкурент Skoda Fabia: MG готує цікаві новинки для Європи (фото)

MG у 2024 році представить одразу кілька цікавих моделей для Європи. Серед них очікуються недорогий міський хетчбек, а також електричні кросовери з великим запасом ходу.

MG готує серйозне оновлення своєї лінійки. У 2024 році побачать світ п'ять нових моделей для європейського ринку, у яких є шанс з'явитися і в Україні. Про них розповіло британське видання Autocar.

Генеральний директор MG Лю Цзяцзюнь розкрив плани на наступний рік. За його словами, бренд не збирається відмовлятися від бензинових моделей і присвятить їм перше півріччя, а ось у другій половині 2024 року більше уваги приділять електрокарам.

Новий MG 3 запропонують у бензиновій та гібридній версіях

Зокрема, наступного року представлять новий MG 3. Компактний хетчбек В-класу вартістю приблизно від 15 000 євро стане доступною альтернативою Skoda Fabia. Він буде запропонований у бензиновій та гібридній версіях.

Важливою новинкою стане кросовер MG ZS другого покоління. Він, як і раніше, буде доступний як з бензиновим мотором, так і в електричній модифікації, причому його запас ходу зросте.

Кросоверу MG Marvel R збільшать запас ходу Фото: Autocar

Крім того, планове оновлення пройдуть недорогий MG 5 і електромобіль MG 4 EV, що став найпопулярнішою моделлю марки на європейському ринку.

Ну а головною новинкою 2024 року стане новий MG Marvel R другої генерації. Лю Цзяцзюнь заявив, що це буде абсолютно нова модель із виразним дизайном. Перші її зображення вже потрапили в інтернет.

Електрокросовер MG Marvel R побудують на платформі MSP, яку використовує і MG 4 EV. Відомо, що йому суттєво збільшать запас ходу. Старт європейських продажів електрокара заплановано на початок 2025 року.

До слова, нещодавно на українському ринку з'явився новий кросовер MG One з багатим оснащенням.

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