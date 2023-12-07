Названо найкращі автомобілі року на думку японців (фото)

Нова Toyota Prius — найкращий автомобіль 2023 року в Японії. Журі конкурсу відзначило яскравий дизайн автомобіля та його економічність.

Оголошено лауреатів конкурсу Car of the Year Japan ("Японський автомобіль року"). Переможців обрали з 34 різних моделей 2023 і 2024 модельного року. Про це повідомляється на сайті премії.

Найкраще авто року в Японії — нова Toyota Prius. Журі оцінило змінений дизайн гібрида, а також невелику витрату палива.

BMW X1 став найкращою іномаркою в Японії Фото: BMW

Гібрид Toyota Prius переміг із величезним відривом: у голосуванні він набрав 360 балів тоді, як найближчий переслідувач BMW X1 зміг отримати лише 150 балів.

Підсумки конкурсу Car of the Year Japan:

Toyota Prius — 360 балів. BMW X1 — 150 балів. Honda ZR-V — 100 балів. Toyota Alphard/Vellfire — 90 балів. Nissan Serena — 60 балів. Mitsubishi Delica Mini — 60 балів. Subaru Crosstrek — 56 балів. Abarth Fiat 500e — 42 бали. Volkswagen ID.4 — 24 бали. Maserati Grecale — 18 балів.

Mitsubishi Delica Mini визнали найкрасивішим авто Фото: пресслужба/Mitsubishi

Також визначено переможців у різних категоріях. Кросовер BMW X1 визнали найкращим імпортним авто року, Mitsubishi Delica Mini став найкрасивішою машиною, а найбільш технологічним став Nissan Serena.

Nissan Serena — найбільш технологічне авто року в Японії Фото: Nissan

Конкурс Car of the Year Japan проводять з 1980 року: переможців визначає голосуванням журі з японських автожурналістів. Минулого року найкращими авто року в Японії стали моделі-близнюки Nissan Sakura та Mitsubishi ek X.

До слова, нещодавно назвали фіналістів конкурсу "Європейський автомобіль року" і більшість із них — електромобілі.

Також Фокус повідомляв, що найкращі авто року назвали і в США.