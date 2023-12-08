Hyundai розсекретили свій найшвидший електромобіль (фото)

Заряджений електромобіль Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup розсекретили під час презентації N Festival. Модель отримала потужну силову установку і безліч доопрацювань.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 отримає перегонову версію eN1 Cup. Новинка відрізняється широким кузовним обвісом і безліччю інших поліпшень. Про це розповіли на сайті thekoreancarblog.

Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup братиме участь у перегонах у 2024 році. Електромобіль розроблено з упором на безпеку і зниження ваги.

Спереду з'явиться новий бампер із величезними повітрозабірниками. Також новинка отримає новий капот із вуглецевого волокна.

Ззаду з'являться масивне антикрило і дифузор. Крім цього на авто встановлять 18-дюймові легкосплавні колісні диски.

Ззаду встановлять масивне антикрило і карбоновий дифузор Фото: instagram.com/carscenekorea

Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup буде на 200-250 кг легшим за заряджений Ioniq 5 N. Також новинка отримає поліпшену підвіску зі зменшеним дорожнім просвітом і додатковий захист акумуляторних батарей.

Однією з головних особливостей електромобіля стане система N Active Sound Plus, яка дозволяє імітувати звук двигуна. Ще одним нововведенням є віртуальна система перемикання передач N e-Shift.

Усередині з'явиться каркас безпеки та 6-точкові ремені безпеки для пілотів. Багатьох внутрішніх зручностей позбулися для зниження ваги.

Hyundai Ioniq 5 eN1 Cup оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 650 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько трьох секунд.

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