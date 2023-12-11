Названо найнадійніші та найбільш ненадійні автомобілі сучасності (фото)

Дослідження показало, що найнадійнішими є моделі японських марок. Також зазначається, що електромобілі більш проблемні, ніж бензинові авто.

Американське видання Consumer Reports опублікувало свій традиційний щорічний рейтинг якості авто. На його сайті названо найнадійніші та найбільш ненадійні автомобілі на ринку.

У рамках дослідження було проаналізовано дані щодо 330 000 автомобілів 30 різних марок, випущених з 2000 року. Їхні власники розповіли про проблеми, що виникли за останній рік. Їх поділили на 20 різних категорій — поломки силового агрегата, трансмісії, гальм, підвіски, інтер'єру, мультимедіа та інших вузлів. На основі аналізу несправностей формується рейтинг їхньої надійності за 100-бальною шкалою.

Найнадійніший автомобіль у рейтингу — Toyota 4Runner Фото: Toyota

З'ясувалося, що в електромобілів відзначається на 79% більше несправностей, ніж у бензинових і дизельних авто, а в гібридів, які заряджаються, — на 146%. Відзначаються несправності електромоторів, батарей і зарядних пристроїв. Водночас, звичайні гібриди на 26% надійніші за авто з ДВЗ.

Найнадійнішими виявилися азіатські автовиробники (63 зі 100) — вони випереджають європейські (46) та американські (39) моделі. Крім того, зазначається, що седани та хетчбеки нині мають вищий рейтинг (57 зі 100), ніж кросовери (50), мінівени (45) та пікапи (41).

"Седани втратили в популярності у споживачів, але як клас вони дуже надійні", — зазначив директор автомобільного підрозділу Consumer Reports Джейк Фішер.

Toyota Camry визнали однією з найнадійніших моделей Фото: Toyota

Лідером рейтингу став концерн Toyota Motor: перше місце посів Lexus із рейтингом 79, а друге — Toyota з показником 76. На третю позицію досить несподівано вийшов бренд Mini c індексом 71.

До десятки лідерів потрапили одразу шість японських марок. У хвості рейтингу опинилися Chrysler (18 зі 100), Mercedes-Benz (23) і Rivian (24).

Рейтинг надійності автобрендів за 2023 рік:

Lexus — 79 зі 100. Toyota — 76. Mini — 71. Acura — 70. Honda — 70. Subaru — 69. Mazda — 67. Porsche — 66. BMW — 64. Kia — 61. Hyundai — 56. Buick — 55. Infiniti — 53. Tesla — 48. Ram — 46. Cadillac — 45. Nissan — 45. Genesis — 44. Audi — 43. Chevrolet — 43. Dodge — 42. Ford — 40. Lincoln — 38. GMC — 36. Volvo — 28. Jeep — 26. Volkswagen — 26. Rivian — 24. Mercedes — 23. Chrysler — 18.

Названо і найнадійніші моделі сучасності. У ТОП 10 одразу сім моделей марки, зокрема — і на перших чотирьох місцях. Лідерами є рамний позашляховик Toyota 4Runner і седан Camry.

Найнадійніші автомобілі на ринку:

Toyota 4Runner — 87 зі 100. Toyota Camry Hybrid — 87. Toyota Camry — 86. Toyota RAV4 Prime — 84. BMW X5 — 82. Subaru Forester — 82. Toyota RAV4 — 80. Acura RDX — 80. Toyota Corolla — 77. Toyota Highlander Hybrid — 75.

Chrysler Pacifica — найбільш ненадійний автомобіль Фото: Chrysler

Найненадійніші автомобілі на ринку — гібриди Chrysler Pacifica і Ford F-150, а також компактний кросовер Volkswagen Taos.

ТОП 10 найбільш ненадійних моделей авто:

Chrysler Pacifica Hybrid — 14 зі 100. Volkswagen Taos — 18. Ford F-150 Hybrid — 19. Volvo XC60 — 21. Rivian R1T — 22. Nissan Frontier — 23. Jeep Grand Cherokee L — 23. Volkswagen Jetta — 25. Jeep Grand Cherokee — 26. Jeep Wrangler — 27.

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