Новий недорогий кросовер Renault із заводським ГБО розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Renault Captur 2024 суттєво зміниться зовні та всередині. Кросовер буде доступний у бензинових і гібридних модифікаціях.

В інтернеті опубліковано патентні зображення нового Renault Captur 2024. Компактний кросовер В-класу пройде планову модернізацію і може бути представлений до кінця нинішнього року. Про це повідомляє французький сайт L'argus.

Кросовер запропонують у бензинових і гібридних версіях Фото: largus.fr

Дизайн Renault Captur 2024 змінять у новому фірмовому стилі, що дебютував на старших кросоверах Rafale і Scenic. У авто повністю нова передня частина з рубаними лініями, довгастими фарами і вигнутими ходовими вогнями. Решітка радіатора стане довгастою.

Також з'явилася інформація, що лінійку може розширити подовжена версія моделі. Її назвуть Grand Captur.

Салон Renault Captur не показали, але відомо, що він отримає поліпшену мультимедійну систему OpenR Link з 10-дюймовим тачскріном — як у нового Duster 2024.

Кросовер можуть представити до кінця року Фото: largus.fr

Новий Renault Captur зі старту отримає 1,0-літровий бензиновий турбомотор на 100 к.с. (він може бути доповнений заводським ГБО) і 145-сильну гібридну установку. А ось на зміну 1,3-літровій турбочетвірці може прийти 1,2-літровий мотор на 130 к.с., доповнений 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

До слова, нещодавно на патентних зображеннях розсекретили і новий компактний електромобіль Renault 5.

Також Фокус писав про новий Duster у кузові пікап.