Понад 800 сил і мала витрата палива: представлено надпотужний спорткар Mercedes (фото)

Новий Mercedes-AMG SL63 S E Performance оснащений 816-сильною гібридною установкою. Він не тільки розганяється до сотні за 2,9 с, а й може пересуватися на електротязі.

Кабріолет Mercedes-AMG SL отримав топову заряджену версію E Performance. Вона надійде в продаж із 2024 року за ціною понад 200 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Заряджений варіант впізнається за особливими 20-дюймовими дисками Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG SL63 S E Performance став гібридом, що підзаряджається. Він зберіг 4,0-літровий V8 твін-турбо, потужність якого підняли до 612 к. с., але також отримав електромотор на 204 к. с.

Сумарна віддача силової установки становить 816 к. с. і 1420 Нм. Новий Mercedes-AMG SL63 S E Performance здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 317 км/год.

Авто оснащене 816-сильною гібридною установкою Фото: Mercedes-Benz

Гібрид Mercedes-AMG SL отримав невелику батарею ємністю 6,1 кВт∙год. Він здатний проїхати до 13 км в електричному режимі, а середня витрата палива становить 7,7 л на 100 км.

Кабріолет Mercedes отримав адаптивні амортизатори, активні стабілізатори та керовані задні колеса. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду і 380 мм ззаду.

Салон оздоблений шкірою Nappa Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити новий Mercedes-AMG SL63 S E Performance від стандартної моделі можна за особливими 20-дюймовими дисками розміром 265/40 R 20 спереду і 295/35 R20 ззаду. У салоні з'явилися спортивні сидіння, оздоблені перфорованою шкірою Nappa.

До слова, нещодавно Mercedes-AMG презентували потужне заряджене купе. Воно теж отримало гібридну установку.

Також Фокус повідомляв, що старий Mercedes W123 поїхав після 14 років простою на звалищі.