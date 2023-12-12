В Україні стартувало виробництво електричних тракторів із сонячними батареями (фото)

Електричний трактор Kolos-244 оснащений 24-сильним мотором і здатний працювати 8-9 годин без підзарядки. Від його батареї можна живити різне електрообладнання.

В Україні з'явився перший серійний електротрактор Kolos-244. Його запустили у виробництво на підприємстві в Дрогобичі Львівської області. Про це повідомляє "Автоцентр".

Батареї вистачає на 8-9 годин роботи Фото: autocentre.ua

Електричний трактор побудований на базі дизельної китайської моделі Shifeng-244. Він отримав електромотор потужністю 24 к. с. та інвертор на 220 вольт і 4,7 кВт. Маса трактора становить 1100 кг.

Акумуляторна батарея ємністю 25,6 кВт∙год дає змогу працювати 8-9 годин. За доплату можуть встановити дах із сонячними панелями. Також передбачена функція двонаправленої зарядки, тобто від трактора можна живити різне електрообладнання тм навіть протягом 3 діб забезпечувати електрикою цілий будинок.

Український трактор Kolos-244 отримав вал відбору потужності на 540 об/хв. Він може буксирувати причіп, а також працювати з плугом, бороною, циркулярною пилкою або косаркою.

В основі новинки лежить китайський трактор Shifeng-244 Фото: autocentre.ua

В експлуатації електротрактор Kolos-244 дешевший за свого китайського побратима. Там, де дизельна модель витрачає літр палива, електричному варіанту знадобиться 2-3 кВт∙год електроенергії. В обслуговуванні він також простіший — не потрібно міняти мастило та фільтри.

У перспективі українське підприємство планує випускати потужніші (до 500 кВт) трактори, а також електричні комбайни й іншу техніку.

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