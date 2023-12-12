Старий мотоцикл 70-х пішов із молотка за ціною нового "гелендвагена" (відео)

Випущено лише 401 мотоцикл Ducati 750 Supersport. Його створили на базі гоночної моделі, і він був одним із найшвидших мотоциклів свого часу.

У США на аукціоні Gooding&Company продали мотоцикл Ducati 750 Supersport 1974 року. За вінтажний спортбайк віддали нечувану суму в 159 500 доларів — як за новий Mercedes G-Class. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Мотоцикл належав відомому фотографу Гаю Вебстеру Фото: GOODING&COMPANY

Байк Ducati 750 Supersport або SS — справжній колекційний раритет, адже його випущено лімітованою серією в 401 екземпляр. По суті, це була серійна версія байка, який виграв престижні перегони Imola 200 в Італії.

Ducati 750 SS — один із найшвидших мотоциклів свого часу. Він оснащений 748-кубовим чотиритактним двигуном V2 потужністю 73 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП він здатний розвинути 217 км/год. У байка дискові гальма спереду і ззаду.

Байк оснащений 73-сильним двигуном Фото: GOODING&COMPANY

Саме цей Ducati 750 SS примітний ще й тим, що довгий час належав знаменитому американському фотографу Гаю Вебстеру. Він знімав Джека Ніколсона, Шона Коннері, Рея Бредбері, Барбру Стрейзанд, Джиммі Гендрікса, гурти The Rolling Stones і The Doors.

Гай Вебстер колекціонував вінтажні мотоцикли й дуже любив Ducati 750 SS. Його нерідко бачили саме на цьому байку. У 2021 році Ducati відреставрували, а його пробіг становить 18 000 км.

Раніше Фокус розповідав, що Ducati й Bentley спільно створили ексклюзивний мотоцикл.

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