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Авто

Карбон, алькантара і ціна $70 000: представлений перший мотоцикл від Bentley (фото)

Ducati V4 Diavel For Bentley, Ducati V4 Diavel, Ducati Diavel For Bentley, Ducati Diavel
Фото: Bentley | Ducati V4 Diavel витриманий у стилістиці Bentley Batur

Новий мотоцикл Ducati виконаний у стилістиці розкішного Bentley Batur. Байк випустять обмеженою серією, а його ціна стартує з 70 000 доларів.

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Мотоцикл Ducati V4 Diavel отримав незвичайну лімітовану версію For Bentley. Як випливає з назви, її допоміг розробити британський автовиробник. Про це повідомляється на офіційному сайті Bentley.

Ducati V4 Diavel For Bentley, Ducati V4 Diavel, Ducati Diavel For Bentley, Ducati Diavel Fullscreen
Випустять тільки 550 Ducati V4 Diavel For Bentley
Фото: Bentley

Новий Ducati V4 Diavel For Bentley присвячений ексклюзивному купе Bentley Batur. Дизайн його бензобака, повітрозабірників, пластикових обтічників і кованих колісних дисків витриманий у стилістиці цієї моделі.

Ducati V4 Diavel For Bentley, Ducati V4 Diavel, Ducati Diavel For Bentley, Ducati Diavel Fullscreen
Версія Mulliner обійдеться в 90 000 доларів
Фото: Bentley

Крім того, більшість мотоциклів Ducati V4 Diavel пофарбують в особливий зелений колір Scarab Green, доступний для Bentley Batur. З'явилися і карбонові вставки, а сидіння оздоблене алькантарою.

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Ducati V4 Diavel For Bentley оснащений стандартним 1,2-літровим мотором потужністю 168 к.с. У парі з ним працює 6-ступінчаста КПП. Розгін до 100 км/год займає менше 3 с.

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В оздобленні використані карбонові деталі
Фото: Bentley

Загалом випустять 550 Ducati V4 Diavel For Bentley: 500 мотоциклів у стандартному виконанні за 70 000 доларів і ще 50 — у версії Mulliner за $90 000. В останньому випадку можна вибрати особливий колір і кастомізувати байк. Поставки клієнтам почнуться влітку 2024 року.

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