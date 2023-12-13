Новий італійський електрокар розсекретили завдяки викрадачам (фото)

Невідомі зловмисники викрали та втопили прототип нової Lancia Ypsilon. Автомобіль довелося діставати з озера.

Курйозний випадок дозволив розсекретити новітній електромобіль Lancia Ypsilon 2024. Хетчбек сфотографували під час підйому з дна озера. Його знімки опублікувало французьке видання L'Est Republican.

Інцидент стався поблизу заводу концерну Stellantis у Сошо. Місцеві жителі помітили в озері автомобіль. Рятувальники, які прибули на місце події, обстежили машину і з'ясували, що всередині, на щастя, нікого немає. Пізніше з'явилася інформація, що авто числиться викраденим.

Дизайн хетчбека вдалося роздивитися Фото: L’Est Republican

Коли кран почав діставати авто, то з'ясувалося, що це нова Lancia Ypsilon, яку ще не представили. Раніше прототипи моделі були обклеєні камуфляжною плівкою, але тепер дизайн хетчбека вдалося повністю роздивитися.

У Lancia Ypsilon 2024 похилий дах, а ручки задніх дверцят заховані в стійках даху. Спереду в авто "двоповерхова" оптика і трикутна решітка радіатора.

Хетчбек Lancia Ypsilon — родич Peugeot 208 і Opel Corsa, адже побудований на тій самій платформі. Електрична його версія оснащена 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а її запас ходу складе близько 400 км. Також очікуються 1,2-літрові бензинові версії з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

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