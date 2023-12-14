Бюджетний ексклюзив: три електромобілі Fiat 500 пішли з молотка за $600 000 (фото)

Незвичайний тюнінг Fiat 500e виконали Armani, Bulgari і Kartell. Мініатюрні міські електромобілі стали арт-об'єктами з оригінальним забарвленням і дорогим оздобленням салону.

У Маямі на аукціоні продали електромобілі Fiat 500e. За три компактних міських авто виручили одразу 600 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Передня панель Fiat 500e Kartell отримала прозоре оздоблення Фото: Fiat

Настільки висока ціна зумовлена тим, що електричні кабріолети Fiat 500e перетворили на арт-об'єкти. Над ними попрацювали модні будинки Armani, Bulgari і Kartell.

Найдорожчим виявився Fiat 500e Kartell — за нього виручили 275 000 доларів. Його фіолетове забарвлення нанесене в 6 шарів, також встановлені особливі сітчасті колісні диски. Салон оздоблений особливою тканиною, а передня панель стала прозорою.

Fiat 500e Bulgari Фото: carscoops.com В інтер'єрі Fiat 500e Bulgari з'явилися абстрактні візерунки Фото: Fiat

За Fiat 500e Bulgari віддали 175 000 доларів. У нього перламутровий помаранчевий колір і золотистий декор. Салон оздоблений темно-синьою шкірою, розбавленою вставками з абстрактним візерунком.

Fiat 500e Armani продали за 150 000 доларів. Він пофарбований в особливий сірий колір, що імітує карбон. Оригінальні колісні диски доповнені бронзовими акцентами, а дах прикрашений логотипом Amrani. Салон оздоблений шкірою і деревом.

Fiat 500e Armani отримав нестандартні колеса Фото: Fiat Салон Fiat 500e Armani оздоблений шкірою і деревом Фото: Fiat

Усі три Fiat 500e оснащені 118-сильним мотором, а їхній запас ходу становить 233 км. Стандартний електрокар коштує від 32 500 доларів.

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