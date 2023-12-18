На продаж виставлено швидкісний суперкар Ferrari знаменитого співака (фото)

Кріс Рі купив один із перших Ferrari F355 у Великій Британії. Суперкар оснащений високооборотистим 380-сильним V8 і здатний розвинути 295 км/год.

У Великій Британії виставили на продаж суперкар Ferrari F355 1995 року. Автомобіль належав відомому співаку та композитору Крісу Рі. Про авто розповіли на сайті Bell Sport & Classic.

Це один із перших Ferrari F355 із правим розташуванням керма

Кріс Рі відомий своєю любов'ю до спортивних авто. Виконавець хітів Road to hell і Blue café неодноразово брав участь у професійних перегонах, а в його колекції одразу кілька Ferrari, серед яких навіть є болід "Формули-1" 1961 року.

Автомобіль нещодавно пройшов реставрацію

Кріс Рі став одним із перших власників купе Ferrari F355 Berlinetta з правим розташуванням керма. Про те, що його авто є раннім екземпляром моделі, свідчить той факт, що в салоні відсутні подушки безпеки — Ferrari F355 оснастили ними не одразу.

Пробіг суперкара становить 41 тис. км. Нещодавно автомобіль пройшов невелику реставрацію — йому оновили шкіряне оздоблення і перемикачі в салоні.

Суперкар оснащений 380-сильним V8

Суперкар Ferrari F355 випускали з 1994 по 1999 роки. Крім купе Berlinetta, авто також пропонували в кузовах кабріолет і тарга. Авто оснащене високооборотистим 3,5-літровим V8 потужністю 380 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 295 км/год.

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