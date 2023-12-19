Гусениці та шість коліс: на продаж виставлено найнезвичайнішу Honda (фото)
Honda Acty Crawler — невелика шестиколісна вантажівка завдовжки лише 3,3 м. Для бездоріжжя автомобіль отримав знімні гусениці.
У США виставили на продаж унікальну Honda Acty Crawler 1994 року. Рідкісну і незвичайну компактну вантажівку оцінили в 26 500 доларів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.
Шестиколісну Honda Acty Crawler випускали дрібними партіями з 1994 по 1996 рік. Точна кількість зібраних авто невідома: називають цифри 20, 120 або 500.
Honda Acty Crawler сягає лише 3,3 м у довжину, тобто належить до японського сегменту кей-карів — ультракомпактних авто для міста. Вантажівка не тільки отримала третю вісь, автомобілю доступні знімні гумові гусениці на задні колеса.
Таке рішення підвищує прохідність на бездоріжжі або на снігу. До того ж, гусениці створюють ефект повного приводу, адже третя вісь не обертається від мотора.
Honda Acty Crawler оснащена 656-кубовим мотором потужністю 38 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.
Конкретно цей автомобіль проїхав 106 000 км. Нещодавно його оновили і замінили шини, ремінь ГРМ і акумулятор.
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