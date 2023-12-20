Renault Scenic повертається на ринок: подробиці та характеристики (фото)

Renault Scenic кардинально змінився і став електричним кросовером. Модель пропонують у версіях на 170 і 220 к. с., а її запас ходу сягає 625 км.

Новий Renault Scenic 2024 виходить на європейський ринок. Після нетривалої відсутності сімейна модель повернулася в новому форматі — як електричний кросовер. Про це повідомляє сайт L'argus.

Електрокросовер Renault Scenic досягає 4,47 м у довжину при колісній базі 2,78 м. У нього великий багажник об'ємом 545-1670 л.

Запас ходу електрокара сягає 625 км Фото: Renault

Електромобілі Renault Scenic почнуть поставляти покупцям з весни 2024 року, але в Євросоюзі їх уже можна замовити. Ціна стартує з 38 700 євро за базову версію Evolution. Вона отримала 19-дюймові диски, клімат-контроль, камеру, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Топовий варіант Iconic (від 49 400 євро) додає електропривод і масаж сидінь, підігрів крісел і керма, панорамний дах, бездротову зарядку смартфонів і акустику Harmann Kardon.

Ціна Renault Scenic у Європі стартує з 38 700 євро Фото: Renault

На вибір запропоновано дві силові установки. Початковий варіант отримав 170-сильний мотор і батарею на 60 кВт∙год. Такий Renault Scenic 2024 здатний розігнатися до 100 км/год за 9,3 с і розвинути 150 км/год, а його запас ходу становить 430 км.

Об'єм багажника становить 545-1670 л Фото: Renault

220-сильна версія комплектується батареєю ємністю 87 кВт∙год. У цьому разі розгін до 100 км/год займає 8,4 с, а максимальна швидкість становить 170 км/год. Запас ходу — 625 км.

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