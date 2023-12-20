Покинутий скарб: виявлено нічийний суперкар Ferrari 80-х (фото)
Середньомоторний суперкар Ferrari 328 випускали з 1986 по 1989 роки. Купе оснащене 270-сильним V8 і здатне розвинути 263 км/год.
У США знайшли покинутий Ferrari 328 1988 року. Суперкар уже не один рік стоїть просто неба. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Купе Ferrari 328 GTB виявили у штаті Невада неподалік від Лас-Вегаса, хоча зареєстрований суперкар у Каліфорнії. Наразі невідомо, чому авто покинули.
Не виключено, що причиною відмови від Ferrari 328 GTB стала його несправність — на це натякає і відносно невеликий пробіг у 72 500 км. Річ у тім, що ремонт і утримання всіх Ferrari дуже недешеві.
За роки під сонцем у Ferrari 328 GTB потріскалася фарба на кузові. Салон потребує чищення, але загалом непогано зберігся. Двигун Ferrari поки що не вдалося завести. Зараз авто планують продати за $50 000.
Суперкар Ferrari 328 випускали з 1985 по 1989 рік і загалом зібрали 7412 купе і кабріолетів-тарга зі знімним дахом. Модель є глибокою модернізацією Ferrari 308.
Ferrari 328 GTB оснащений 3,2-літровим V8 потужністю 270 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість становить 263 км/год. У моделі 1988 року доопрацьовано підвіску і з'явилася ABS.
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