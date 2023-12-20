Понад 700 сил і брутальний дизайн: Ford випустив найпотужніший у світі рамний пікап (фото)

Новий Ford F-150 Raptor R оснащений 760-сильним компресорним V8 і здатний розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 4 секунди. Пікап підготовлений до важкого бездоріжжя.

Лінійку Ford F-150 2024 поповнив топовий заряджений варіант Raptor R. Спортивна версія пройшла планову модернізацію слідом за стандартним пікапом. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

Потужність двигуна пікапа зросла до 720 к. с. Фото: Ford

Новий Ford F-150 Raptor R зберіг дефорсований 5,2-літровий компресорний V8 від Shelby GT500, але його віддачу підвищили до 720 к. с. Тепер це найпотужніший у світі серійний бензиновий пікап. Лише електричні Tesla Cybertruck і Rivian R1T більш продуктивні, але вони не є рамними.

Піковий крутильний момент залишився незмінним — 868 Н∙м. З 10-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд.

Оснащення поповнила проекція на лобове скло Фото: Ford

Як і раніше, пікап Ford F-150 Raptor R підготовлений до серйозного бездоріжжя. У нього посилена підвіска, збільшений кліренс, передбачені позашляхові 37-дюймові шини і захист днища. Оснащення охоплює позашляховий круїз-контроль Trail Control і режими для різних типів дорожнього покриття.

Відрізнити новий Ford F-150 Raptor R можна за зміненими фарами, решіткою радіатора і переднім бампером. У салоні з'явилася проекція на лобове скло. Ціна пікапа — від 111 550 доларів.

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