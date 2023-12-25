Новий BMW M5 2024 розсекретили в різдвяному привітанні (відео)

Новий BMW M5 запропонують не тільки в кузові седан, а й як універсал. Автомобіль отримає гібридну установку потужністю понад 700 сил.

З'явилися офіційні фото і відео BMW M5 нового покоління. Заряджена версія BMW 5 Series з'явиться у 2024 році, а поки що її показали в різдвяному ролику з Санта-Клаусом. Його опублікували на Youtube-каналі BMW Motorsport.

На фото та відео потрапив універсал BMW M5 Touring Фото: BMW

За сюжетом, новий BMW M5 є різдвяним подарунком. Його замовили в листі Санта-Клаусу, а той поставив авто під ялинкою.

Примітно, що на тизери потрапив не седан, а універсал BMW M5 2024. Авто не отримало величезну решітку радіатора, як молодша модель BMW M3, але можна розгледіти агресивніший передній бампер, обвіс і розширені крила. Ззаду привертають до себе увагу спойлер і чотири вихлопні труби.

Авто отримає гібридну установку потужністю щонайменше 700 сил Фото: скриншот / YouTube

Салон BMW M5 на фото і відео не видно, але напевно седан і універсал отримають спортивні сидіння і кермо.

Відомо, що новий BMW M5 збереже 4,4-літровий V8 твін-турбо, але його доповнять плагін-гібридною установкою — як у кросовері BMW XM. Її віддача перевищить 700 сил, а ще авто зможе пересуватися на електротязі. Усі BMW M5 2024 року будуть повнопривідними.

До слова, нещодавно було розсекречено і новий BMW X3. Дизайн кросовера серйозно зміниться.

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