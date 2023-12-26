У Києві помічено найпотужніший і найшвидший електрокросовер BMW за 4,6 мільйона (фото)

Електромобіль BMW iX M60 оснащений 619-сильною установкою і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с. Запас ходу кросовера становить 566 км.

У Києві сфотографували новий BMW iX у топовій зарядженій версії M60. Це найшвидший електрокросовер у лінійці німецького бренду. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електрокросовер BMW iX M60 представили у 2022 році. Він отримав два мотори із сумарною віддачею 619 к.с. і 1100 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год.

Акумуляторна батарея BMW iX M60 така сама, як і у стандартної моделі — ємністю 105,2 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 564 км, а швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.

Крім того, новий BMW iX M60 оснащений адаптивними амортизаторами і спортивною пневмопідвіскою, а його гальма збільшені.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: Topcars UA

Відрізнити електромобіль BMW iX M60 від стандартної версії можна за агресивним переднім бампером, обважуванням і 21-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні кермо і сидіння. Оснащення охоплює камери кругового огляду і вентиляцію сидінь, а ціна BMW iX M60 стартує з 4,66 мільйона гривень.

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