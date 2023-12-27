530 сил і 9 дисплеїв у салоні: Huawei випустили флагманський кросовер (фото)

Новий Aito M9 — 5,2-метровий сімейний кросовер від Huawei. Модель запропонують у гібридній та електричній версіях потужністю до 530 сил.

У Китаї вийшов на ринок новий Aito M9. Великий преміальний кросовер коштуватиме від 469 800 до 569 800 ($65 750 — 79 750). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Aito M9 — спільна розробка корпорації Huawei та автовиробника Seres. Це повнорозмірний кросовер зі стриманим дизайном. У нього плавні форми кузова, виражений "ніс" і великі краплеподібні фари і ліхтарі.

Довжина авто перевищує 5,2 метра Фото: Huawei

Розміри Huawei Aito M9:

довжина — 5230 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3110 мм.

Модель запропонована в гібридній та електричній версіях Фото: Huawei

У салоні на передній панелі можуть встановити до трьох дисплеїв (один із них призначений для пасажира). Також доступні проекція на лобове скло і монітори для задніх пасажирів (кількість екранів у салоні може сягати дев'яти). Мультимедійна система створена на базі операційної системи Huawei Harmony.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Huawei

В оздобленні використані шкіра і дерево. Кросовер Huawei Aito M9 дебютував у версіях на 6 і 7 місць, але очікуються і модифікації на 4 і 5 місць. Об'єм багажника становить 716 л, також всередині передбачено 41 відсік для дрібної поклажі.

Новий Huawei Aito M9 запропонують у двох модифікаціях. Електромобіль отримав два мотори загальною потужністю 530 сил і зможе розігнатися до 100 км/год за 4,3 с. Батарея ємністю 97 кВт∙год дасть змогу проїхати 630 км без підзарядки.

Для задніх пасажирів передбачено монітори Фото: Huawei

У гібриді Aito M9 потужність електромоторів менша — 496 к. с. Бензиновий 1,5-літровий двигун відіграє роль генератора. Розгін до 100 км/год займає 4,9 с. Можна обрати батарею на 42 або 52 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 225 і 275 км, відповідно. Ще 1137 км кросовер зможе проїхати на бензині.

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