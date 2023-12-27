У Києві виявлено парковку з рідкісними японськими спорткарами 90-х (фото)

На київській стоянці зібрано три рідкісні спорткари Mitsubishi. Два автомобілі призначені для японського ринку і мають кермо з правого боку.

У Києві знайшли "кладовище" спортивних Mitsubishi 90-х років. Автомобілі стоять просто неба на парковці одного зі столичних гаражних кооперативів. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Mitsubishi GTO

На стоянці зібрано три японські спорткари. Яскраво-червоне купе Mitsubishi GTO тюнінговане і, судячи з номерів, востаннє перереєстроване 2020 року.

Mitsubishi GTO — це версія моделі 3000GT для японського ринку, тому кермо в нього праворуч. Передньопривідне авто оснащене 3,0-літровим V6 потужністю 228 к. с.

Mitsubishi Lancer Evo III

Седан Mitsubishi Lancer Evolution III — велика рідкість і не виключено, що це авто єдине в Україні. У нього також кермо праворуч, адже ця модель продавалася винятково в Японії (на експорт почали постачати пізніші Lancer Evo).

Повнопривідний седан оснащений 2,0-літровим 270-сильним турбомотором. Цікаво, що у нього російські номери із Забайкалля і невідомо, як авто подолало 7000 км до Києва.

Mitsubishi GTO тюнінгований

Третя модель — купе Mitsubishi Eclipse першого покоління, яке випускали з 1989 по 1994 роки. Також на фото можна помітити "Волгу" ГАЗ-21.

Раніше Фокус повідомляв, що в нашій країні виявили рідкісне італійське авто 70-х з оригінальною конструкцією.

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