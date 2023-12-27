Nissan відзначає 90-річчя: історія японської марки (фото)

Nissan прославився економічними масовими моделями, а також недорогими спорткарами. Крім того, японський автогігант першим почав масово випускати електромобілі.

У ці дні своє 90-річчя відзначає Nissan. Японський автовиробник пройшов шлях від мініатюрних міських авто до електромобілів і швидкісних спорткарів. Фокус розповість його історію.

Datsun 14 1933 року Фото: Nissan

Наприкінці 20-х років у Японії сформувався промисловий холдинг Nihon Sangyo, який стали скорочено називати Nissan. Він придбав невелику компанію Dat Jidosha, що займалася імпортом машин і дрібносерійним їх складанням під брендом Datsun. 26 грудня 1933 року з'явилася компанія Nissan Motor.

Nissan 70 1937 року Фото: Nissan

Спочатку на підприємстві в Йокогамі налагодили ліцензійне складання компактних британських Austin 7 під назвою Datsun 14. А в 1937 році з'явилися і перші моделі під брендом Nissan. Так, Nissan 70 став копією американського Graham Paige Special Six з 90-сильною шісткою, а за ним пішов фургон Nissan 90.

Nissan Patrol 1951 року Фото: Nissan

Під час Другої світової Nissan випускав військові вантажівки і його заводські цехи постраждали від бомбардувань. Втім, уже в 1946 році роботу підприємства відновили, а п'ять років по тому з'явився Nissan Patrol, створений на базі Willys.

Datsun Bluebird 1958 року Фото: Nissan

У 1958 році Nissan вийшов на міжнародний ринок із Datsun Bluebird — модель почали продавати у США та Австралії. А два роки потому в Європі з'явився седан середнього класу Nissan Cedric.

Nissan Cedric 1960 року Фото: Nissan

У 1965 році Nissan здивував світ високотехнологічною представницькою моделлю President. Седан оснастили 200-сильним V8, він отримав кондиціонер, електрокропривід сидінь і навіть ABS.

Nissan President 1965 року Фото: Nissan

Але по-справжньому прославили марку спортивні моделі. Спочатку в 1968 році з'явився Nissan Skyline 2000 GT-R, який виграв 49 перегонів. За ним пішов Nissan 240Z: елегантне купе зі 160-сильною шісткою розійшлося накладом у 150 000 авто.

Nissan Skyline 2000 GT-R 1968 року Фото: Nissan

Під час паливної кризи 70-х популярними стали економічні компактні моделі Nissan Micra і Sunny. Компанія стала нарощувати виробництво: заводи Nissan з'явилися у Великій Британії, США та Австралії.

Nissan 240Z 1969 року Фото: Nissan

У 80-х представили седан Maxima, позашляховик Terrano, а також високотехнологічне купе 300ZX з 300-сильним турбомотором, адаптивними амортизаторами і керованими задніми колесами. Також у 1989 році у Nissan з'явився преміальний підрозділ Infiniti.

Nissan 300ZX 1989 року Фото: Nissan

Однією з найзнаменитіших моделей Nissan став Skyline GT-R. 280-сильне повнопривідне купе прозвали Годзіллою. Воно успішно виступало в перегонах, встановило рекорд кола на автодромі Нюрбургринг і стало зіркою фільмів "Форсаж".

Nissan Skyline GT-R 1999 року Фото: bonhams.com

У 1999 році Nissan і Renault створили альянс. Знаковими моделями бренду в XXI столітті стали перший у світі масовий електромобіль Nissan Leaf, а також Qashqai, що стояв біля витоків сегмента компактних кросоверів. А новий Nissan GT-R потужністю понад 500 сил став більш доступною альтернативою екзотичним суперкарам.

Nissan Leaf став першим масовим електромобілем у світі Фото: Nissan

У сучасній лінійці марки є як електрокросовер Ariya і гібриди e-Power, так і класичне бензинове купе Nissan Z, рамний пікап Navara і компактний Juke. Тепер в історії бренду настає новий етап — до 2030 року всі європейські моделі марки стануть електрокарами.

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