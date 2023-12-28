Американський ексклюзив: культовий спорткар 70-х виставили на аукціон за $3 мільйони (фото)

Випущено лише 14 кабріолетів Plymouth Barracuda Hemi. Спорткар із 7,0-літровим 425-сильним V8 здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

У США на аукціон Mecum виставили кабріолет Plymouth Barracuda 1970 року. За нього планують виручити близько 3 мільйонів доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Кабріолет оцінили в 3 мільйони доларів Фото: Mecum

Plymouth Barracuda — культова спортивна модель "золотої" ери американського автопрому. Втім, як правило, ці авто відносять до доступної класики.

Plymouth Barracuda розганяється до 100 км/год за 5,8 с Фото: Mecum

Виняток становить дуже рідкісна заряджена версія Plymouth Barracuda Hemi. Це одне з найдорожчих американських ретро-авто всіх часів.

Загалом випустили 21 кабріолет Plymouth Barracuda Hemi: 14 у 1970 році і ще 7 — у 1971. Їхня ціна на аукціонах доходить до $3,8 мільйона.

Спорткар пройшов повну реставрацію Фото: Mecum

Гордість автомобіля — величезний 7,0-літровий двигун V8 Hemi потужністю 425 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП кабріолет здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути швидкість понад 240 км/год.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi Фото: Mecum

Plymouth Barracuda 1970 року пройшов повну реставрацію і має чудовий вигляд. Збережена вся оригінальна документація на авто.

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