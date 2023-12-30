В Україні з'явився новітній електромобіль Tesla із запасом ходу понад 600 км (фото)

Електрокар Tesla Model 3 пройшов серйозне оновлення лише кілька місяців тому. Йому змінили дизайн, поліпшили інтер'єр і збільшили запас ходу.

В Україну приїхала нова Tesla Model 3 2024. Покращений електричний седан помітили в Києві. Його фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Як відомо, електромобіль Tesla Model 3 пройшов модернізацію зовсім нещодавно — у вересні (в автосвіті модельний рік настає раніше календарного). Його впізнають за зміненою передньою частиною з новими фарами, бампером і капотом.

Запас ходу електрокара зріс до 629 км Фото: Topcars UA

У салоні Tesla Model 3 2024 поліпшено оздоблення і шумоізоляцію. Також встановлено нові кермо і дві бездротові зарядки для смартфонів, а за доплату доступний окремий тачскрін для задніх пасажирів. Об'єм багажника зріс до 594 л.

Саме цей електрокар Tesla Model 3 у повнопривідній версії Dual Motor оснащений парою моторів загальною потужністю 346 к.с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Також істотно доопрацьована ходова седана.

Акумуляторна батарея залишилася колишньою (82 кВт∙год), але завдяки поліпшеній аеродинаміці та зменшеній масі запас ходу Tesla Model 3 зріс до 629 км. До того ж, він заряджається швидше: щоб поповнити запас ходу на 280 км, достатньо 15 хвилин.

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