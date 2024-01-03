Кросовери — у лідерах: найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік (фото)

У ТОП 10 лідерів українського авторинку за 2023 рік — одразу вісім кросоверів і позашляховиків. Вперше в історії серед лідерів опинився електромобіль.

У 2023 році українці придбали майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Переважна більшість із них були кросоверами та позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Toyota RAV4 посіла друге місце Фото: Toyota

У десятці лідерів авторинку — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Винятком стали лише Skoda Octavia і Toyota Camry. Примітно, що на ці 10 авто припадає третина всіх продажів нових машин за минулий рік.

Найпопулярніший автомобіль в Україні за 2023 рік — кросовер Renault Duster. Він лідирує з істотним відривом — продано 5445 цих автомобілів.

Вперше до трійки лідерів потрапив електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Друге місце посідає Toyota RAV4 (2934 шт.), а третє — електрокросовер Volkswagen ID.4 (2655 авто). Вперше в історії серед лідерів українського авторинку за підсумками року опинився електромобіль. Замикають ТОП-5 Mazda CX-5 (1647 авто) і Hyundai Tucson (1494 шт.).

Найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік:

Renault Duster — 5445 проданих авто. Toyota RAV4 — 2934 шт. Volkswagen ID.4 — 2655 шт. Mazda CX-5 — 1647 шт. Hyundai Tucson — 1494 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 1480 шт. Suzuki Vitara — 1308 шт. Skoda Kodiaq — 1307 шт. Skoda Octavia — 1293 шт. Toyota Camry — 1221 шт.

Раніше Фокус розповідав, що Tesla втратила світове лідерство в сегменті електромобілів.

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